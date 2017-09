Praženica končí na lavičke Podbrezovej, po piatich mesiacoch sa vracia Fabuľa

PODBREZOVÁ 19. septembra (WebNoviny.sk) - Karol Praženica už nie je trénerom slovenského futbalového klubu FK Železiarne Podbrezová, ktorému po 8. kole patrí so 4 bodmi až predposledné 11. miesto v tabuľke najvyššej súťaže Fortuna ligy (bilancia: 1 - 1 - 6, skóre 7:16).

Na lavičku "železiarov" sa po piatich mesiacoch vrátil 42-ročný Marek Fabuľa, ktorého koncom apríla päť kôl pred koncom uplynulého ligového ročníka práve Praženica vystriedal pri podbrezovskom A-mužstve.

Odchádza aj Gajdošík

"Vedenie FK Železiarne Podbrezová k dnešnému dňu ukončilo spoluprácu s doterajšími trénermi družstva mužov Karolom Praženicom a Jánom Gajdošíkom. Obom trénerom aj touto cestou ďakujeme za odvedenú prácu pri mužstve a prajeme v ďalšej trénerskej kariére veľa úspechov," informuje oficiálna internetová stránka klubu z Horehronia s tým, že utorňajší domáci zápas 9. kola Fortuna ligy proti 1. FC Tatran Prešov so začiatkom o 19.00 h už povedie "staronová" trénerská dvojica Marek Fabuľa a Miroslav Guza.





Prešovský rodák Fabuľa (nar. 5. augusta 1975) v minulosti trénoval domovský 1. FC Tatran aj FC VSS Košice, odkiaľ v septembri 2015 prišiel do Podbrezovej. Mužstvu s vtedajším názvom ŽP Šport pomohol k pohodlnej jarnej záchrane v sezóne 2015/2016 (konečné 8. miesto s 37 bodmi, pozn.). V jesennej časti uplynulého ligového ročníka 2016/2017 obsadil s tímom 2. miesto s 38 bodmi, po zimnom odstúpení Spartaka Myjava boli Podbrezovčania naďalej v tabuľke "strieborní" - mali desaťbodový odstup na žilinského lídra, ale dvojbodový náskok na tretí v poradí ŠK Slovan Bratislava, osembodový náskok na FC Spartak Trnava a až dvanásťbodový na duo MFK Ružomberok - AS Trenčín. V jarnej časti však "železiari" aj zásluhou absencií viacerých kľúčových hráčov nenadviazali na výborné jesenné účinkovanie, v desiatich kolách Fortuna ligy ani raz nezabodovali naplno (5 remíz, 5 prehier) a kouč Fabuľa sa päť kôl pred koncom súťaže musel "porúčať" - vtedy mužstvu patrila 3. priečka.

Nedarilo sa podľa predstáv

Jeho nástupca Karol Praženica napokon klesol so "železiarmi" na 5. miesto vo Fortuna lige, čo nestačilo na "vysnenú" účasť v predkole Európskej ligy. V tejto sezóne najvyššej súťaže sa zverencom 46-ročného rodáka z Prievidze (nar. 15. novembra 1970) nedarilo podľa predstáv, jediné víťazstvo dosiahli ešte v zápase 3. kola, a to 5. augusta doma proti Michalovciam (1:0).

Nasledovala remíza v Trenčíne (1:1) a potom štyri prehry so skóre 4:12 - postupne doma s Ružomberkom (1:3), v Bratislave so Slovanom (1:4), doma s majstrovskou Žilinou (2:4) a cez víkend na pôde nováčika v Nitre (0:1). Už minulý týždeň rezonovala v éteri možnosť, že Karol Praženica by mohol "nútene" odísť: ponuku údajne dostal dnes už bývalý kouč AS Trenčín Martin Ševela, ten ju však neakceptoval. Napokon vedenie FK Železiarne Podbrezová pristúpilo v utorok 19. septembra k zmene šéfa realizačného tímu a Fabuľovmu návratu k mužstvu.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.