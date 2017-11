Právo zúčastniť sa volieb majú dvaja obvinení a štyria odsúdení

Ako ďalej vysvetlil, právo voliť vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov má obvinený alebo odsúdený, ktorý je občanom SR s trvalým pobytom na území SR a cudzinec s trvalým pobytom na území SR, v deň konania volieb sa nachádza vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku, nemá prekážku práva voliť a miesto jeho trvalého pobytu pred vzatím do výkonu väzby alebo do výkonu trestu odňatia slobody patrí do volebného okrsku, na území ktorého je obvinený vo výkone väzby alebo odsúdený vo výkone trestu odňatia slobody.