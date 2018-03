Praktický kalendár domácej gazdinky

BRATISLAVA 26. marca 2018 (WBN/PR) - víkend ostane čas na rodinu a obľúbené aktivity.

Týždenný rozvrh

Pondelok: Víkend nabitý návštevami? Nezúfajte a netrápte sa upratovaním v nedeľu večer. Nájdite si v pondelok hodinku, umyte dlážky a povysávajte. Pustite si k tomu obľúbenú hudbu a uvidíte, že aj upratovanie môže byť relaxom. Špinavý riad len naukladajte do umývačky a máte o starosť menej.

Utorok: Toaleta a kúpeľňa sú najmenej obľúbené miesta, pokiaľ ide o upratovanie. Zbytočne to neodkladajte, čím skôr to budete mať za sebou, tým lepšie. Ukrojte si pár minút z utorkového podvečera a uvidíte, že rýchly výsledok vám zdvihne náladu.

Streda: Vrstva prachu je pre každú gazdinku nočnou morou. Zoberte handričku, zapnite si obľúbený film alebo sa rozprávajte s partnerom o tom, čo ste zažili cez deň. Budete sama prekvapená, ako rýchlo a bez problémov ste to zvládli.

Štvrtok: Na rade je pranie a žehlenie. Ak žehlenie nepatrí medzi vaše obľúbené aktivity, opäť si k tomu nájdite vhodný program na rozptýlenie.

Piatok: Plánujete cez víkend pripravovať špeciality pre celú rodinu? Urobte v chladničke miesto. Samozrejme, nemyslíme tým vyhadzovanie potravín (pokiaľ nie sú pokazené). Usporiadajte si suroviny prehľadne na jednotlivé poličky. Aj chladnička potrebuje svoj systém.

Sobota a nedeľa: Byt uprataný, oblečenie vyžehlené, poháre vyleštené. A vy sa môžete spokojne venovať sebe a svojim blízkym.

Pomocníci do domácnosti

Objavte WC čistič s technológiou Colour Indicator, ktorý pri kontakte s vodou zmení farbu. S novinkou Bref 10xEffect budete mať vždy istotu, že sa účinné látky skutočne dostanú do každej časti toaletnej misy. Nový Bref zároveň pôsobí proti usádzaniu vodného kameňa, odstraňuje zvyšky nečistôt, čistí pod vodnou hladinou aj pod okrajom misy, neutralizuje zápach a zanecháva sviežu vôňu a lesk. Ak máte radšej intenzívnejšie vône esenciálnych olejov, tak siahnite po novinke Bref Total Hygiene and Shine gél, ktorý do vašej toalety prinesie neopakovateľnú sviežosť.

Doprajte si celodennú sviežosť a neobmedzujte sa v nosení svojich obľúbených kúskov. Perwoll Care & Refresh s formulou Deo-tech, ktorá funguje na princípe deodorantu, bol špeciálne vyvinutý tak, aby poskytoval dlhotrvajúcu sviežosť. Vďaka svojej technológii zachytáva nepríjemné pachy a postupne uvoľňuje parfumovú zložku počas nosenia.

Používaním Pur Power Duo Effect predchádzate zanášaniu kuchynského odtoku, vďaka čomu sa v ňom nezachytáva mastnota a z drezu sa nešíri nepríjemný zápach. Účinná čistiaca sila, ktorá dokonale odstráni zaschnuté zvyšky jedla, pripáleniny či mastnota sú v novinke stále zachované. Váš riad tak bude zdobiť čistota, na ktorú ste zvyknutí.

Uľahčite si umývanie okien s Clin s novou pištoľou. S každým použitím zasiahnete až o 25% viac povrchu ako tomu bolo doteraz. Do ruky padne ako uliaty a k stlačeniu rozprašovača vám postačí o tretinu menšia sila. Rečou upratovania to znamená menej námahy a rýchlejšie, no predsa precíznejšie umyté okná. Čo ale ostalo nezmenené je jeho špeciálne zloženie s impregnačným efektom, ktoré odpudzuje vodu a špinu. Vaše okná tak ostanú krásne lesklé a bez šmúh až päťkrát dlhšie.

Odstráňte pripáleniny v hrncoch so Somat Gold tabletami a gélom. Vďaka efektu odmáčania pomáhajú odstrániť aj odolné nečistoty bez predmývania, výsledok je viditeľný už pri 40°C. Okrem funkcie soli a leštidla chránia sklo pred koróziou a majú funkciu rýchleho schnutia.

Somat čistič umývačky riadu je prvý a jediný Somat čistiaci prostriedok, ktorý dokonale odstráni vodný kameň a mastné usadeniny aj v ťažko dostupných miestach počas bežného cyklu umývania.

Pracie kapsuly Persil Duo-Caps Emerald Waterfall sú najkoncentrovanejším a veľmi jednoduchým pomocníkom na pranie, s ktorým dosiahnete dokonalé výsledky. Navyše, oblečeniu dodávajú extra sviežosť. Vďaka unikátnej technológii Freshness booster zažijete výnimočný pocit sviežosti z chladivých kvapiek vodopádu.





Aké bude počasie na Veľkú noc?

Pozrite si náš nový Magazín !

Video Najstrašidelnejší a najzáhadnejší les v Česku

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.