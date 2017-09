Pracujúci penzisti si vydýchnu, budú oslobodení od odvodov z dohôd

BRATISLAVA 26. septembra (WebNoviny.sk) - Príjmy dôchodcov z dohôd do výšky 200 eur mesačne majú byť od začiatku budúceho roka oslobodené od odvodov. Na utorkovej tlačovej besede to uviedol predseda strany Most-Híd Béla Bugár. Strana Most-Híd toto opatrenie presadila na rokovaní koaličnej rady.

"Podarilo sa nám to dohodnúť s ministrom financií v rámci sociálneho balíčka," povedal Bugár. Penzisti by tak pri práci na dohodu získali rovnakú odvodovú výnimku, akú majú v súčasnosti študenti stredných a vysokých škôl.





Ako uviedol šéf strany Most-Híd, vyšší čistý príjem z dohody by tak mohlo mať 50 tisíc starobných dôchodcov, približne 14 tisíc invalidných penzistov a okolo 20 tisíc predčasných starobných dôchodcov. Podpredseda strany Most-Híd Ivan Švejna upozornil na to, že takéto opatrenie pomôže najmä predčasným dôchodcom.





Tí totiž v súčasnosti nemôžu mať žiadny príjem z dohody, inak by im Sociálna poisťovňa pozastavila vyplácanie predčasnej penzie.

Ak by však predčasní dôchodcovia podľa návrhu strany Most-Híd zarobili na dohodu do 200 eur mesačne, neplatili by z tohto príjmu odvody a mohli by tak naďalej poberať predčasný dôchodok.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.