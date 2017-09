Práce na Moste SNP ukončili načas, všetky pruhy sú prejazdné

BRATISLAVA 1. septembra (WebNoviny.sk) - Od 1. septembra je Most SNP plne prejazdný. Ako informovala agentúru SITA hovorkyňa hlavného mesta Bratislavy Zuzana Onufer, oprava vozovky na moste bola podľa harmonogramu a práce skončili v riadnom termíne do 31. augusta.

Cestári odstránili pôvodné asfaltové a izolačné vrstvy z povrchu oceľovej mostovky, na ktorú po čistení postupne kládli vrstvy liateho asfaltu. V júli opravovali vonkajšie jazdné pruhy a následne v auguste vnútorné jazdné pruhy, na čo po celý čas dozeral autorský aj stavebný dozor. Po ukončení stavby mesto so zhotoviteľom naďalej komunikuje o prevzatí stavby a kontroluje kvalitu diela.





Cestu opravovala spoločnosť Swietelsky Slovakia v hodnote 1,5 mil. eur. Súťaž vyhrala spomedzi troch uchádzačov. „Firma pracovala podľa schválenej projektovej dokumentácie a zodpovedá za kvalitu prác,“ hovoril Marek Papajčík z tlačového oddelenia bratislavského magistrátu.

Most SNP, ktorý sa v minulosti volal aj Nový most, je oceľový, cestný, zavesený most cez Dunaj. Je to jediný most v Bratislave, ktorý nemá žiadny pilier v toku rieky Dunaj. V roku 2001 ho vyhlásili za stavbu storočia na Slovensku v kategórii mostné stavby. Celková dĺžka mosta je 430,8 metra, šírka 21 metrov a výška 95 metrov. Most SNP otvorili v roku 1972.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.