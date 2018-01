Pozor na počasie na horách

Aj podľa aktualizovaných výstrah, stále platí výstraha na zajtra Stredu 3.1. 2018 pre výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť až 30 - 37 m/s (110 - 135 km/h).

Stupeň: 1. stupeň

Platnosť: 3.1.2018 od 14:00 do 20:00

V okresoch Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Žilina, Brezno, Banská Bystrica, Poprad, Martin, Ružomberok, Dolný Kubín sa na horách MIESTAMI V POLOHÁCH OD CCA 1500 m očakáva výskyt vetra,

ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) až rýchlosť 30 - 37 m/s (110 - 135 km/h).

Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná,

no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo.

Výstrahy Horská záchranná služba HZS.sk ku dňu 02. 01. 2018

Vysoké Tatry

Žiadame návštevníkov o zvýšenú opatrnosť pri túrach. Podkladový sneh je tvrdý až zľadovatený a mrznúci dážď na jeho povrchu vytvoril ľadovú kôru väčšinou nosných kvalít! Lokálne môžu byť tieto miesta prekryté nafúkanou vrstvou snehu a hrozí nečakané pošmyknutie !!! Neodporúčame pohyb nad chaty. POZOR, po 16:00 hod. sa rýchlo stmieva.

Nízke Tatry

Podkladový sneh je tvrdý až zľadovatený a mrznúci dážď na jeho povrchu vytvoril ľadovú kôru väčšinou nosných kvalít! Lokálne môžu byť tieto miesta prekryté nafúkanou vrstvou snehu a hrozí nečakané pošmyknutie !!!

Odporúčame zimný turistický výstroj. Všetkým návštevníkom odporúčame, aby zvýšili opatrnosť pri pohybe v horách! Na niektorých turistických chodníkoch po veternej kalamite prebieha ťažba dreva.

Západné Tatry

Podkladový sneh je tvrdý až zľadovatený a mrznúci dážď na jeho povrchu vytvoril ľadovú kôru väčšinou nosných kvalít! Lokálne môžu byť tieto miesta prekryté nafúkanou vrstvou snehu a hrozí nečakané pošmyknutie !!!

V dolinách po oteplení sa nachádza súvislá vrstva ľadu!!!!!! Stále platí lokálna horzba doskových lavín!!

Malá Fatra

Podkladový sneh je tvrdý až zľadovatený a mrznúci dážď na jeho povrchu vytvoril ľadovú kôru väčšinou nosných kvalít! Lokálne môžu byť tieto miesta prekryté nafúkanou vrstvou snehu a hrozí nečakané pošmyknutie !!!

TZCH popod Stoh( žltý) je zatvorený. TZCH traverz sedlo za Hromovým na chatu Chleb (žltý) je zatvorený. TZCH Vrátna - chata na Grúni (žltý) a Starý dvor - chata na Grúni (modrý), prebieha ťažba dreva!!! Odporúčame TZCH zo Štefanovej (modrý). V nižších polohách sa na TZCH nachádza nesúvislá vrstva snehu a ľadu. Od 1000 m n. m. sa nachádza súvislá snehová pokrývka - zmrznutý firn. Hrebeň Malej Fatry je zľadovatený preto HZS neodporúča žiadne túry na hrebeni Malej Fatry !!!

Veľká Fatra

Podkladový sneh je tvrdý až zľadovatený a mrznúci dážď na jeho povrchu vytvoril ľadovú kôru väčšinou nosných kvalít! Lokálne môžu byť tieto miesta prekryté nafúkanou vrstvou snehu a hrozí nečakané pošmyknutie !!!

Odporúčame zimný turistický výstroj. Všetkým návštevníkom odporúčame, aby zvýšili opatrnosť pri pohybe v horách!!!

Lučanská Malá Fatra

Podkladový sneh je tvrdý až zľadovatený a mrznúci dážď na jeho povrchu vytvoril ľadovú kôru väčšinou nosných kvalít! Lokálne môžu byť tieto miesta prekryté nafúkanou vrstvou snehu a hrozí nečakané pošmyknutie !!!

Odporúčame zimný turistický výstroj. Ferrata je otvorená, ale od 800 m n.m. je zasnežená a zľadovatená. Všetkým návštevníkom odporúčame, aby zvýšili opatrnosť pri pohybe v horách!!!

Slovenský raj

Turistické chodníky a tiesňavy Slovenského raja sú otvorené a schodné. Uzavretá je len ferrata HZS v rokline Kyseľ. Na celom území treba rátať so zimnými podmienkami. Na turistických chodníkoch je vrstva zľadovatelého snehu,na drevených rebríkoch a technických zariadeniach sa šmýka, dbajte na zvýšenú opatrnosť. Doporučujeme použiť turistické mačky, prip.čakan alebo lyž.palice. V Slovenskom raji je do 20 cm snehu. Stmievať sa začína už pred 16:00 hod.

Stredné Beskydy

Vo vyšších polohách je sneh tvrdý až zľadovatený sneh. Pre túry na Babiu horu a Pilsko odporúčame paličky a mačky alebo protišmykové návleky. Dbajte na zvýšenú opatrnosť. Pozor, stmieva sa už o 16-tej hodine.

Kremnica - Skalka

V Kremnických vrchoch je v polohách nad 800 m n. m. súvislá vrstva snehu do 40 cm. Odporúčame použiť zimný turistický výstroj. Vzhľadom na nepriaznivé podmienky a vysoké riziko úrazu, budú v zimnom období uzatvorené via ferratové cesty : Trubačova veža a Výzva. Via ferratová cesta "Komín", obtiažnosť C, je ako jediná otvorená v zimnom období, vzhľadom na aktuálne podmienky. Niektoré časti technic. zabezpečovacích zariadení ferraty (oceľových lán a kovových stupov) môžu byť naľadnené. Žiadame preto návštevníkov o zvýšenú opatrnosť pri pohybe na ferrate!!!





