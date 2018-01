Požiar v pražskom hoteli Eurostars David si vyžiadal dve obete

PRAHA 20. januára (WebNoviny.sk) - VIDEO Pri požiari hotelu Eurostars David v pražskej Náplavnej ulici zahynuli v sobotu večer dvaja ľudia a ďalších osem utrpelo zranenia. Traja zo zranených boli vo vážnom stave, došlo u nich k zástave srdca, ale zdravotníkom sa ich podarilo resuscitovať.

Infomovala o tom hovorkyňa pražských záchranárov Jana Poštová. Z budovy hotela museli evakuovať desiatky ľudí. Zásah požiarnikov bude podľa Českej televízie trvať dlho do noci, prácu im totiž sťažuje okrem iného to, že v budove nefunguje elektrický prúd. Informácie pochádzajú z agentúry AP a z webstránky Českej televízie.

2 dead, 8 injured (4 seriously) after fire in Hotel Eurostars David in #Prague, #CzechRepublic + 2 firefighters injured. / Source: Prague Ambulance + Fire dpt pic.twitter.com/7FzKOoIAtY