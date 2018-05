Pozemky v rámci kompenzácii pri výstavbe D4 nemôžeme vyvlastniť, reaguje NDS na obvinenia SaS

BRATISLAVA 5. mája (WebNoviny.sk) - Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) dôrazne odmieta akékoľvek podozrenia z údajného kšeftovania s pozemkami v rámci kompenzácii pri výstavbe diaľnice D4 v okolí Bratislavy.

"Predstavitelia SaS si neuvedomujú, že vlastníctvo k pozemkom pre kompenzačné opatrenia nie je možné získať vyvlastnením. Jednoducho to zákon nepripúšťa, preto NDS v minulosti návrh na vyvlastnenie stiahla," reagovala v piatok hovorkyňa NDS Michaela Michalová na tlačovú besedu strany Sloboda a Solidarita (SaS).



Liberáli považujú výkup ďalších pozemkov za pokračovanie kšeftu pod rúškom ochrany prírody a žiadajú zastaviť tento podľa nich nezákonný obchod.

Realizácia kompenzačných opatrení

"NDS vykupovala, respektíve vykupuje pozemky na realizáciu kompenzačných opatrení len v rozsahu, ktorý vyplýval z návrhu kompenzačných opatrení, ktoré vypracovala odborne spôsobilá osoba v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR, pričom s týmto dokumentom súhlasili aj ochranárske združenia Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Bratislavské regionálne ochranárske združenie a Lesoochranárske zoskupenie VLK," uviedla Michalová.

Cena pozemku sa stanovuje na základe znaleckého posudku. "NDS nevykúpila ani jeden meter štvorcový pozemku naviac, ako stanovuje odsúhlasený návrh kompenzačných opatrení," dodala Michalová.



Pripomenula, že rokovanie Ministerstva životného prostredia SR so zástupcami Európskej komisie za účasti zástupcu NDS sa uskutočnilo vlani 7. apríla v Bruseli a na tomto stretnutí zástupcovia Európskej komisie schválili návrh kompenzačných opatrení.

Firma je previazana s Most-Híd

Poslankyňa a tímlíderka SaS pre životné prostredie Anna Zemanová v piatok informovala, že spoločnosť ROT, s. r. o., získala od NDS za svoj podiel na poliach pri hranici s Rakúskom už vlani v júni vyše 5 mil. eur a v najbližších dňoch by mala dostať ďalších viac ako 7 mil. eur. A to za pozemky, z ktorých väčšina sa nemala podľa pôvodných plánov pre diaľnicu vôbec vykupovať.

"Iba na jednom z nich je urobený znalecký posudok, kde sa cena pohybuje okolo štyroch eur za meter štvorcový. Objavil sa však nový posudok, ktorý je uvedený v kúpnej zmluve so spoločnosťou ROT, kde je cena až 33 eur za meter štvorcový, teda viac ako osemnásobok," povedala Zemanová. K rozdielu v cene za pozemky sa NDS nevyjadrila.



SaS preto žiada, aby sa tento "nezákonný" obchod nezrealizoval. "Firma ROT je previazaná s vládnymi špičkami, predovšetkým so stranou Most - Híd," uviedla Zemanová. Tento biznis sa podľa nej robí napriek tomu, že prípad s predajom pozemkov sa vyšetruje, sú chybné znalecké posudky a nie je na to územné rozhodnutie.

Škandalózny výkup pozemkov

Poslanec a tímlíder SaS pre dopravu Miroslav Ivan uviedol, že NDS vlani vykúpila pozemky napriek tomu, že v územnom rozhodnutí sú určené iné plochy na kompenzáciu.

Návrh na vyvlastnenie legitímnych plôch za 5 eur za štvorcový meter stiahla a kúpila inú pôdu za 20 eur za štvorcový meter, tá však podľa poslanca nie je v územnom rozhodnutí pre D4. SaS vlani podala na generálnu prokuratúru trestné oznámenie pre podozrenie z viacerých trestných činov a vyzvala ministra dopravy a výstavby Arpáda Érseka, aby odvolal generálneho riaditeľa NDS Jána Ďurišina.

SaS považuje konanie NDS v súvislosti s výkupmi pozemkov pre nové plochy ochrany prírody za nezákonné a cenu za výkup pozemkov za škandalóznu.





Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.