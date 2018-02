Povedomie o autizme sa zvýši aj prostredníctvom ľadového hokeja

„V spoločnosti sú zhruba 2% ľudí, ktorí trpia autizmom, môžeme tak povedať, že najmä ľudia pracujúci s mládežou v oblasti vzdelávania a športu sa s ním každodenne stretávajú. Napriek tomu povedomie o tejto poruche je stále nízke. Našou snahou je ho zvyšovať, aby spoločnosť poznala autizmus, ľudí s autizmom, či ich práva,“ vyslovil na úvod viceprezident EUHA Ľubomír Sekeráš. Aj on bude súčasťou zápasu slovenských a českých hokejových legiend, ktorý sa uskutoční 24. marca 2018 v Uherskom Brode. Práve v rámci tohto hokejového stretnutia by sa malo zaviesť spojenie „modrý gól“, čo je aj názov projektu pre podporu povedomia o autizme. „Modrá je farbou autizmu. Spojeným „modrý gól“ sa bude označovať vždy prvý presný zásah v zápase, o ktorý sa postará domáci tím. Pevne verím, že tento termín začne používať čo najväčší počet komentátorov, novinárov a moderátorov, aby sa fanúšikovia, resp. spoločnosť aj touto cestou dozvedali viac a viac o autizme,“ pokračoval Sekeráš. „Toto slovné spojenie je veľmi jednoduché a chytľavé, preto verím, že bude v športovej terminológii dlhodobo udržateľné a bude pomáhať šíriť osvetu po spustení projektu. Rozhodne ho budeme používať aj my v Európskej univerzitnej hokejovej lige,“ dodal.