Povedali áno láske, vraví premiér Turnbull po prieskume o legalizácii homosexuálnych manželstiev

"Povedali áno láske," vyjadril sa premiér Malcolm Turnbull. "Teraz je na nás v parlamente, aby sme spravili to, čo treba. Aby sme urobili to, o čo nás Austrálčania požiadali. Mali by sme to stihnúť ešte do Vianoc. To je náš záväzok," dodal.