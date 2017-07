Potvrdí šprintérsky kráľ Kittel svoju dominanciu aj v 11. etape Tour de France?

EYMET 12. júla (WebNoviny.sk) - Nájde sa niekto, kto naruší suverenitu nemeckého cyklistu Marcela Kittela alebo sa dočkáme ďalšieho triumfu šprintérskeho kráľa na tohtoročnej Tour de France? Takto by mohla znieť základná otázka pred stredajšou 11. etapou, ktorá sa začne v Eymet a po 203,5 km vyvrcholí v Pau.

Kittel si v šprintoch robí čo chce

Kittel dosiaľ vyhral štyri etapové šprinty na rovine v tohtoročnej edícii TdF a jediný, kto ho v tomto type dojazdov zdolal, bol v 4. etape Francúz Arnaud Démare.



Ten už v pelotóne TdF nefiguruje (), a keďže v ňom nie sú ani vylúčený Peter Sagan a zranený Mark Cavendish, suverén bodovacej súťaže Kittel si zatiaľ v šprintoch na rovine robí, čo chce.

"Vždy som chcel byť najmä profesionálny cyklista, ale na to, že môžem byť až taký úspešný v šprintoch, som nepomyslel. Nikdy by som nečakal, že sa môžem stať Nemcom s najväčším počtom etapových víťazstiev," povedal Kittel. V sumáre 13. víťaznou etapou na TdF v utorok prekonal nemecký rekord v podaní Erika Zabela.

Pau je jedným z najtradičnejších miest TdF

Jedenásta etapa je šiestou z ôsmich v programe tohtoročnej "starej dámy", ktorá má cez 200 km a pre favoritov pre celkové poradie by mala byť posledným oddychom pred štvrtkovým príchodom do Pyrenejí.

Pau je jedným z najtradičnejších miest Tour de France, etapa tam bude finišovať po päťdesiaty deviaty raz. Rýchlostná prémia je situovaná na 142,5 km v Aire.sur LAdour.

O tri kilometre neskôr príde na rad jediná vrchárska prémia IV. kategórie Côte dAire-sur-lAdour s dĺžkou 1,2 km a priemerom 4,2%.

"V stredu to veľmi nevyzerá na to, že by sa etapa mala skončiť inak ako šprintérskym finišom na Námestí Verdun neďaleko hradu Henriho IV," píše oficiálny portál letour.fr.

Etapa má štart o 13.05, víťaz sa očakáva v cieli medzi 17.36 - 18.03 h.

