Potrebujeme modernizovať všetko, hovorí Ondrejcsák o slovenskej armáde

BRATISLAVA 16. septembra (WebNoviny.sk) - Oblasť obrany nebola pre slovenské vlády dlhý čas prioritou, preto sú na tom v súčasnosti naše ozbrojené sily vo viacerých oblastiach zle.

V diskusnej relácii Sobotné dialógy RTVS to povedal štátny tajomník rezortu obrany Róbert Ondrejcsák (Most-Híd). Podľa neho má naša armáda rezervy, napríklad v oblasti nasaditeľnosti, výzbroje a jej kompatibility s inými členskými štátmi NATO alebo v oblasti ľudských zdrojov.





Taktiež sú podľa neho v armáde nutné investície, a to od oblasti infraštruktúry až po budovy. „Potrebujeme modernizovať všetko," povedal s tým, že v tejto oblasti podporuje čo najväčšiu transparentnosť.

Zlý stav ozbrojených síl konštatoval aj opozičný poslanec Ľubomír Galko (SaS) s tým, že rezortu obrany pri modernizácii "uteká čas", čo podľa neho dokazuje napríklad meškajúci tender na nové radary alebo oneskorenie dohody o dodávke nových stíhačiek. Rezort tiež kritizoval za nákup "predražených Spartanov a holých Blackhawkov" s poukazom na nové dopravné lietadlá a vrtuľníky bez výzbroje.

Strategické dokumenty

Témou diskusie boli aj pripravované strategické dokumenty, konkrétne Obranná stratégia SR a Bezpečnostná stratégia SR. Podľa Ondrejcsáka dokumenty reagujú na aktuálne svetové dianie.





„Dramaticky sa zmenila bezpečnostná situácia v našom susedstve," povedal s tým, že napríklad pred desiatimi rokmi bola hrozba vojny v Európe, akú je možno pozorovať na Ukrajine, len teoretickou možnosťou

Zároveň skonštatoval, že okrem priamej vojenskej hrozby, napríklad zo strany Ruska, je problémom aj zahraničná a domáca propaganda, ktorá spochybňuje význam nášho členstva v Európskej únii alebo NATO.

Opozícia by podporila návrhy koalície

Galko tiež ocenil, že dokumenty hovoria o rôznych hrozbách vrátane terorizmu alebo nekontrolovateľnej migrácie.

Zároveň však skonštatoval, že nespravodlivosť, nefungujúci štát a korupcia prispievajú k nárastu extrémizmu, ktorého súčasťou je aj spochybňovanie politického a bezpečnostného ukotvenia Slovenska. „Musíme si položiť otázku, čo robí dnešná vláda pre to, aby to tak nebolo," skonštatoval. Zároveň však pripustil, že v aktuálnej podobe by bezpečnostné dokumenty z dielne vládnej koalície podporila aj opozícia.

Obaja diskutéri sa zároveň zhodli na nevyhnutnosti bezpečnostnej integrácie a odmietli myšlienku, že by Slovensko malo fungovať ako neutrálny štát, ako nerealistickú. Podľa Ondrejcsáka je v záujme malých štátov byť súčasťou väčších obranných celkov, pretože neutralita musí byť aj tak garantovaná veľmocami. Galko dodal, že podľa odhadov by v prípade slovenskej neutrality musel byť rozpočet na obranu zvýšený až sedemnásobne.

