Poslankyňa Cséfalvayová vidí veľké rezervy v oblasti školstva

BRATISLAVA 26. augusta (WebNoviny.sk) – Poslankyňa NR SR Katarína Cséfalvayová (Most-Híd) vidí viaceré oblasti, v ktorých by Slovensko mohlo byť ďalej, no práve vďaka svojej profesii najzreteľnejšie vidí rezervy v oblasti školstva. Ako uviedla v rozhovore pre agentúru SITA, školstvo je dlhodobo podfinancované, a na chvoste rebríčkov, žiaľ, nie sme len v objeme financií, ktoré do školstva investujeme, ale v mnohých aspektoch aj vo výkone.

Školstvo potrebuje reformu

„Školstvo preto urýchlene potrebuje reformu, ktorá by modernizovala náš systém vzdelávania a nastavila ho tak, aby produkoval absolventov jednoduchšie uplatniteľných na trhu práce, a to sa týka všetkých stupňov vzdelávania. Oceňujem, že pripravovaná reforma Učiace sa Slovensko vzniká na odbornej úrovni, čo najviac ochránená od politických vplyvov, čo samo o sebe možno považovať za veľký krok vpred,“ zdôraznila.



Na druhej strane však podľa poslankyne samotný dokument Učiace sa Slovensko nie je riešením všetkých nedostatkov slovenského školstva. „Neadresuje problém privysokého počtu vysokých škôl, neponúka návod ako zvýšiť úspešnosť našich univerzít v oblasti získavania zahraničných výskumných grantov, ani neponúka návod na intenzívnejšie využitie existujúcej vedeckej infraštruktúry. Pritom práve vysoké školstvo, veda a výskum sú oblasťami, kde najviac funguje multiplikačný efekt investícií zo strany štátu,“ povedala Katarína Cséfalvayová.

Školstvo čerpá fondy najmenej

Ak investujeme dobre a cielene určité množstvo finančných prostriedkov, jednotlivé pracoviská budú podľa poslankyne schopné úspešne sa uchádzať o zdroje zo súkromných zdrojov či o medzinárodné výskumné granty, teda mnohonásobne vyššie sumy, ktoré pôjdu do vedy a výskumu a nemusí ich vynaložiť štát.



„Aj v tomto kontexte je smutné, že školstvo je jedným z rezortov s najnižším čerpaním štrukturálnych fondov a čo je horšie, s každým ďalším zaváhaním sa znižujú šance, že sa tieto prostriedky vôbec podarí vyčerpať,“ upozornila Cséfalvayová.





