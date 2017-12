Poslanec Smeru Podmanický je proti manželstvám homosexuálov, kresťania naleteli Kiskovi

BRATISLAVA 16. decembra (WebNoviny.sk) – Poslanec NR SR za Smer- SD Ján Podmanický je proti tomu, aby Slovenská republika ľuďom z LGBTI komunity priznávala takú ochranu, akú poskytuje manželstvu, pretože vzťahy homosexuálov jednoducho nie sú a nikdy ani nebudú manželstvom.

Ako povedal Podmanický pre agentúru SITA, štát by mal zabezpečiť, aby nikto neubližoval ľuďom pre ich sexuálnu orientáciu.

Možnosť dediť zo závetu

„To SR zabezpečuje. Tvrdenie, že nie sú naplnené ich práva nie je celkom presné, pretože napríklad pri dedení existuje možnosť dediť zo závetu. Takto sa dá argumentovať aj pri ostatných požiadavkách LGBTI komunity,“ uviedol Podmanický.





Pre našu spoločnosť je prínosom, ak sa páry, ktoré spolu žijú, starajú jeden o druhého a v krízových situáciách sa môžu na seba spoľahnúť. V pondelok to povedal prezident Andrej Kiska, ktorý pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv prijal zástupcov Iniciatívy Inakosť. Prezident tiež vyhlásil, že je v našom záujme, aby sme odstránili zbytočné prekážky a problémy, ktorým musia čeliť páry rovnakého pohlavia v každodennom živote. Podľa neho býva právny systém k ľuďom z LGBTI komunity často krutý, a to najmä v bežných situáciách, akými sú napríklad prístup k informáciám o zdravotnom stave či v otázkach spoločného bývania a dedenia.

Rešpektuje prezidentove liberálne postoje

Prezident pripomenul, že pred tromi rokmi po neplatnom referende vzbudili tieto témy v spoločnosti veľké vášne. „Žiaľ, výsledkom bolo, že sa skončila akákoľvek racionálna snaha zabezpečiť jednotlivcom žijúcim spolu aspoň minimálny štandard v právnej rovine. Pravdaže taký, ktorý by rešpektoval platnú ústavnú ochranu inštitútu manželstva,“ povedal Andrej Kiska, ktorý by privítal návrat diskusie k tejto téme.





„Privítal by som, aby sme o tejto téme diskutovali ľudsky, so vzájomnou úctou, so vzájomným pochopením, s úctou k ľuďom, ktorí majú rozdielne názory,“ vyhlásil prezident a dodal, že tentoraz by sa tá debata mala skončiť prijatím konkrétnych opatrení, ktoré by odstránili najväčšie prekážky, s ktorými sa ľudia z LGBTI komunity stretávajú.

Podľa Podmanického je prezident SR Andrej Kiska známy svojimi liberálnymi postojmi, čo úplne rešpektujem. „Len je čoraz očividnejšie, že kresťania, ktorí ho volili, mu naleteli,“ konštatoval poslanec Smeru.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.