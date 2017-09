Poslanci v Nitre sa po príchode Jaguara obávajú dopravného kolapsu či vagabundov

NITRA 9. septembra (WebNoviny.sk) – Dopravný kolaps, problémy s parkovaním aj s bezpečnosťou – to sú niektoré z dopadov, ktorých sa obávajú nitrianski mestskí poslanci v súvislosti s príchodom automobilky Jaguar Land Rover.

Radnica na ich žiadosť vypracovala analýzu, ktorá zhrnula očakávané pozitívne aj negatívne dopady investície na mesto. Medzi pozitívnymi dopadmi je spomenutá napríklad revitalizácia celkovej ekonomickej situácie v Nitre a regióne, zvýšenie zamestnanosti, zvýšenie platových hraníc, rozvoj bytovej výstavby či daňové výnosy.

Očakávajú príchod vagabundov

Medzi negatívnymi efektmi sú dopravné kolapsy, poškodenie miestnych komunikácií, nedostatok parkovacích miest v meste, zvýšené nároky na obsadenosť škôl či výstavba ubytovacích kapacít pre zamestnancov. Analýza navrhuje aj niektoré opatrenia s cieľom zamedziť negatívnym efektom. Do najbližšieho mestského zastupiteľstva má radnica dopracovať konkrétnejšie riešenia.





Nezávislý poslanec Miloš Dovičovič poukázal na to, že viaceré z navrhovaných opatrení budú mať dopad na mestský rozpočet, či už to bude oprava miestnych komunikácií alebo posilnenie radov mestskej polície. Analýza hovorí aj o možnej zvýšenej priestupkovosti a rušení verejného poriadku. „Čiže my už dopredu očakávame, že medzi pracovníkmi budú nejakí vagabundi, ktorí budú rušiť verejný poriadok a páchať priestupky. Prísľuby o zriadení obvodného oddelenia Policajného zboru počúvame roky, posilnenie hliadkovej činnosti štátnej polície počúvame desaťročia, takže nevidím nejakú veľkú perspektívu,“ myslí si Dovičovič. Navrhované opatrenia mohli byť podľa neho efektívne, keby sa prijali pred dvoma rokmi.

Počet vlakov cez mesto sa nezvýši

„Dnes už vlak prefrčal okolo nás,“ povedal Dovičovič, ktorý opakovane v minulosti kritizoval, že štátna firma MH Invest sa zaoberá len priamo investíciou, no riešenie jej dopadov zostáva na pleciach mesta. Nezávislý poslanec Peter Oremus zdôraznil, že vo viacerých otázkach musí urýchlene konať nielen mesto, ale aj štát. Vyriešiť treba napríklad preložku štátnej cesty v mestskej časti Krškany, kde je už dnes kritická situácia.

Podľa primátora Jozefa Dvonča sa obavy poslancov vôbec nemusia naplniť vo viacerých oblastiach. Jaguar Land Rover si napríklad 90 percent hromadnej dopravy bude riešiť vlastnými kapacitami. „Čiže nám vychádza denný nárast cestujúcich do priemyselnej zóny možno nejakých 280 – 300 ľudí pri nábehu výroby na 2 800 pracovníkov,“ povedal Dvonč. Obávať sa podľa neho netreba ani zvýšenej frekvencie vlakov prechádzajúcich cez mesto v smere na Nové Zámky, pretože automobilka deklaruje, že všetky vlaky s jej produkciou budú smerovať výlučne na sever, teda smerom na európske prístavy. Počet vlakov prechádzajúcich cez sídlisko Klokočina sa teda nezvýši.





