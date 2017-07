Poslanci ohrozili nezávislosť súdnictva, poľský parlament schválil kontroverznú reformu

VARŠAVA 20. júla (WebNoviny.sk) - Poľskí poslanci vo štvrtok schválili sporný návrh zákona, ktorý dáva kontrolu nad najvyšším súdom politikom a nie sudcom.

Kontroverzná reforma vyvolala znepokojenie v Európskej únii a v Poľsku vlnu protestov. Podľa jej kritikov totiž ničí nezávislosť súdnictva a ohrozuje vládu práva v krajine.

Sudcov vymenuje parlament

Návrh zákona predložený vládnou stranou Právo a spravodlivosť (PiS) dáva napríklad právo menovať sudcov najvyššieho súdu politikom, nie odborníkom na právo. Zároveň tiež reorganizuje štruktúru súdu.

V stredu poslanci väčšinou hlasov poslali sporný návrh zákona na ďalšie preskúmanie špeciálnej parlamentnej komisii. Tá však odmietla viac než tisíc pozmeňujúcich návrhov opozície voči návrhu a poslala ho späť do parlamentu na schválenie. Teraz návrh poputuje do Senátu a bude čakať na podpis prezidenta Andrzeja Dudu, než vstúpi do platnosti.

Poliaci žiadajú prezidenta o veto

Počas schvaľovania v dolnej komore sa vo Varšave konali protivládne protesty. Ľudia transparentmi vyzývali Dudu, aby zákon vetoval. Protesty sa očakávajú aj večer.

Vývojom v Poľsku sa bude zaoberať aj Európska komisia, ktorá však neprijme žiadne kroky, kým nebude známa finálna verzia zákona. Vládna strana tvrdí, že súdnictvo v Poľsku potrebuje prejsť radikálnou reformou, aby bolo efektívne.

