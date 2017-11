Poslanci KDH vyzývaju ministerku školstva Lubyovú, aby si rozmyslela povinnú predškolskú výchovu

BRATISLAVA 18. novembra (WebNoviny.sk) - V čase, keď si pripomíname víťazstvo slobody a demokracie, chce ministerka školstva Martina Lubyová siahať na slobodu deti a ich rodičov tým, že plánuje rozšíriť povinnú predškolskú výchovu pre deti od piatich rokov. Tvrdí to členka predsedníctva Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Miroslava Szitová, ktorej stanovisko agentúre SITA sprostredkoval hovorca hnutia Stano Župa.

„Učitelia a odborníci v oblasti školstva vedia, že jeden rok prípravy deťom z osád nepomôže a situáciu nerieši. Vyzývame preto pani ministerku školstva, aby návrh povinnej predškolskej dochádzky od piatich rokov stiahla a spolu s kolegami na ministerstve pripravila koncepčné systémové opatrenie pre pomoc deťom z osád s aktívnou účasťou matiek," povedala Miroslava Szitová.





Ministerstvo podľa kresťanských demokratov nepredložilo žiadnu analýzu, z ktorej by vyplývalo, že je nutné zaviesť povinnosť pre všetky deti od piatich rokov navštevovať povinnú predškolskú výchovu. Szitová vraví, že naše deti to nepotrebujú. „Je skupina detí z osád, ktoré pomoc potrebujú. Lenže zákony majú byť prospešné celej spoločnosti a nemajú byť prijímané z dôvodu jednej skupiny obyvateľstva, v tomto prípade kvôli neprispôsobivým,“ povedala Szitová.

„Ak chceme dať deťom z osád šancu plnohodnotne sa pripraviť na vzdelávanie, je nevyhnutné zapojiť do procesu matky a venovať sa deťom od ranného veku, teda skôr ako v piatich rokoch. Zapojením matiek do procesu vzdelávania neohrozíme citovú väzbu medzi matkou a dieťaťom a zároveň budeme pomáhať deťom vo vzdelávaní,“ uviedla Szitová, podľa ktorej by tak nebolo potrebné dobudovávať a zvyšovať kapacity škôlok a matky by sa mohli vzdelávať spolu s deťmi v komunitnom centre.

Ako jednu z možností Szitová uviedla niekoľkohodinovú starostlivosť v centre, kde by matka s dieťaťom trávila čas pod vedením sociálneho pracovníka, asistenta učiteľa alebo pedagóga. To podľa KDH nezaťaží štátny rozpočet tak ako povinné predškolské vzdelávanie.

