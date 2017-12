Poprad štyrikrát prekonal kanadského brankára Detvy, Kessel zariadil prehru Trenčína

POPRAD 1. decembra (WebNoviny.sk) - Hokejisti Popradu si v stretnutí 24. kola Tipsport ligy bez problémov poradili s poslednou Detvou 5:2. Nového kanadského brankára v drese Detvy Matthewa Hacketta prekonal ako prvý v 12. minúte počas presilovej hry Dávid Buc.

Pohodlný náskok zariadili Podtatrancom ďalšie dva góly, ktoré padli taktiež v presilovkách. Už 41 sekúnd po prvej prestávke skóroval Daniel Brejčák a v 35. min sa presadil aj Miloslav Jáchym. Detva prehrala štvrtý duel v sérii.

Bystričanov nepustili do vedenia

Pohronské derby sa skončilo víťazstvom Zvolena 4:2. Hráči spod Pustého hradu nepustili Banskú Bystricu doma na jej vlastnom ľade ani raz do vedenia, prvú tretinu vyhrali vďaka gólu Coffmana z 3. min. V 26. min Marek Bartánus vyrovnal v presilovke, no o 36 sekúnd neskôr išiel Zvolen vďaka Marekovi Kytnárovi opäť do vedenia.





Branislav Kubka vyrovnal na 2:2, ale v 13. sekunde záverečnej tretiny Milan Kytnár vysunul Michala Chovana do samostatného úniku a hostia opäť viedli. Záverečný gól pridal Michal Chovan do prázdnej bránky. Hráči Zvolena si pripísali piate trojbodové víťazstvo v sérii.

Hokejisti Nitry zvíťazili nad Liptovským Mikulášom 3:2 po predĺžení. Nitrania ťahali v súťaži šnúru piatich víťazstiev za tri body, v konfrontácii s Liptákmi dvakrát prehrávali. Marek Slovák v 26. min v presilovke vyrovnal na 2:2 a po bezgólovej tretej tretine dospel zápas do predĺženia. V ňom rozhodol v 61. sekunde Tomáš Mikúš.

Druhý vyhral nad prvým v tabuľke

Hokejisti Žiliny zvíťazili nad Novými Zámkami 3:2 po samostatných nájazdoch a ukončili sériu prehier na čísle päť. Žilina mohla získať aj tri body, po góle Juraja Juríka v 49. min viedla 2:1. Lenže minútu a 20 sekúnd pred treťou sirénou poslal zápas do predĺženia Róbert Lantoši. Rozhodujúci nájazd premenil Michal Švihálek.





V najsledovanejšom stretnutí vyhrali druhé Košice na ľade prvého Trenčína 3:2 po predĺžení. Východniari viedli od 12. min po akcii štvrtého útoku, na ktorej konci bol Šimon Petráš. Jakub Suja v 19. min zvýšil už na 2:0, no Branko Radivojevič dvoma gólmi vyrovnal a predlžovalo sa. Dva body pre Košice napokon 29 sekúnd pred koncom predĺženia zariadil Blake Kessel.

Tipsport liga 2017/2018 – 24. kolo

piatok:



HK Poprad – HC 07 Orin Detva 5:2 (1:0, 2:1. 2:1)

Góly: 12. Buc (Svitana, Mlynarovič), 21. D. Brejčák (Svitana, Mlynarovič), 35. Jáchym (Heizer, P. König), 42. Rapáč (Matej Paločko, Svitana), 50. P. König (Heizer) – 39. Martin Chovan (Ščurko, L. Novák), 52. Ščurko (Murček)

Vylúčení: 3:7 na 2 min, presilovky: 4:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Fridrich, Štefik – Kacej, Gajan, 816 divákov



Zostavy:

Poprad: Corbeil – McDowell, D. Brejčák, P. König, Jáchym, Ježek, Dinda, Česánek – Svitana, Mlynarovič, Štrauch – Abdul, Lichanec, Buc – D. Bondra, Vartovník, Matej Paločko – Rapáč, Heizer, L. Hvila – Matúš Paločko

Detva: Hackett – Martin Chovan, Kuklev, F. Fekiač, Sládok, Gachulinec, M. Šimon, D. Jendroľ, Vyskoč – L. Novák, Surovka, Ščurko – Milý, Murček, Tibenský – Utkin, Matúš Chovan, Žilka – M. Surový, Huňady, Gašpar



HC ‘05 iClinic Banská Bystrica – HKM Zvolen 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Góly: 26. M. Bartánus (Rosandič), 35. Kubka (Faille, Asselin) – 4. Coffman (Obdržálek, Ross), 27. M. Kytnár (Šišovský, J. Kováčik), 51. Michal Chovan (M. Kytnár), 60. Michal Chovan (Šišovský)

Vylúčení: 1:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Kalina, Lauff – Bogdaň, M. Kollár, 2751 divákov



Zostavy:

Banská Bystrica: Lassila – Kubka, I. Ďatelinka, Delisle, J. Brejčák, Rosandič, V. Mihálik, A. Sedlák, Gründling – Lamper, T. Surový, M. Lunter – Hohmann, Bubela, Brittain – M. Bartánus, Faille, Asselin – Kabáč, Češík, M. Róth

Zvolen: Nieminen – Ross, Drgoň, J. Kováčik, T. Bokroš, Wharton, Hraško, Andersons, Ťavoda – Obdržálek, O. Steen, Coffman – Michal Chovan, M. Kytnár, Šišovský – Matis, L. Jurík, T. Török – Martin Ďaloga, V. Fekiač, Síkela



HK Nitra – MHk 32 Liptovský Mikuláš 3:2 po predĺžení (1:2, 1:0, 0:0 – 1:0)&

Góly: 11. M. Krištof (M. Paulovič), 26. M. Slovák (Rýgl, Blackwater), 62. T. Mikúš (M. Slovák, Ordzovenský) – 8. Pacalaj (P. Koyš), 13. Paukovček (P. Koyš, Rudolf Huna)

Vylúčení: 1:47 na 2 min, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Kubuš, P. Jonák – Synek, Krajčík, 2895 divákov



Zostavy:

Nitra: Lawson – Rais, Mezei, Rýgl, Ordzovenský, M. Versteeg, Miroslav Pupák, Gubo – M. Paulovič, M. Krištof, T. Mikúš – Macík, M. Slovák, Blackwater – Kutálek, Timotej Šille, J. Šiška – Csányi, Ondrušek, Fominych – J. Štefanka

Liptovský Mikuláš: Košarišťan – Nádašdi, Moravčík, Pacalaj, Luža, Nitriansky, R. Suchý, J. Nemec – Kriška, M. Sukeľ, M. Uram – Rudolf Huna, Piatka, J. Sukeľ – B. Rapáč, Paukovček, P. Koyš – Števuliak, A. Laco



MsHK Doxxbet Žilina – HC Nové Zámky 3:2 po sam. nájazdoch (0:0, 1:1, 1:1 – 0:0, 1:0)

Góly: 31. Stupka (Holovič), 49. J. Jurík (R. Tomas, Poulin), rozh. nájazd Švihálek – 23. K. Jass (Š. Novotný, Michal Novák), 59. Lantoši (Michal Novák, Šimun)

Vylúčení: 7:7 na 2 min, navyše Švihálek 10 min za nešp. správanie, Chaloupka 10 min za nešp. správanie – K. Jass 10 min za nešp. správanie, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Snášel, T. Orolín – Stanzel, Rojík, 801 divákov



Zostavy:

Žilina: T. Tomek – Juraško, P. Mikuš, Chaloupka, Poulin, Michal Roman, Harant, Hatala – Klimenta, Handlovský, M. Tvrdoň – J. Jurík, R. Hruška, R. Tomas – Stupka, Holovič, Švihálek – Rogoň, E. Švec, F. Ondruš

Nové Zámky: Foltán – Látala, A. Salija, Michal Novák, Plášil, M. Jass, Milan Hruška, Trška – Zbořil, Š. Novotný, Cetkovský – B. Fábry, V. Škoda, Dubec – Róbert Varga, Šimun, Lantoši – Štumpf, Dominik Rehák, K. Jass



HK Dukla Trenčín – HC Košice 2:3 po predĺžení (1:2, 0:0, 1:0 – 0:1)&

Góly: 20. Radivojevič (Bezúch, Starosta), 49. Radivojevič (Bezúch, Ölvecký) – 12. Š. Petráš (Vrábeľ, T. Klíma), 19. J. Suja (Marek Hovorka), 65. B. H. Kessel (Pacan)

Vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Baluška, Kika – Tvrdoň, Šefčík, 3960 divákov



Zostavy:

Trenčín: M. Valent – L. Romančík, Starosta, Frühauf, Cebák, Bohunický, Holenda, Pač, J. Švec – Radivojevič, Ölvecký, Bezúch – Marcel Hossa, T. Varga, Gašparovič – O. Mikula, R. Dlouhý, M. Hecl – Sojčík, J. Pardavý ml., D. Hudec

Košice: Habal – Matejka, B. H. Kessel, E. Šedivý, Dudáš, M. Bača, Pulli, Martin Novotný, Michalčin – J. Suja, Marek Hovorka, Kafka – L. Nagy, Pacan, Spilar – Šoltés, Boltun, Hričina – Š. Petráš, Vrábeľ, T. Klíma

Tabuľka Tipsport ligy:



1. Trenčín 26 17 3 1 1 0 4 79:45 60

2. Košice 27 17 1 0 0 2 7 90:61 55

3. Zvolen 26 14 2 2 1 1 6 91:71 52

4. Nitra 26 13 2 2 1 1 7 95:69 49

5. Banská Bystrica 26 13 1 1 4 0 7 96:66 47

6. Poprad 26 11 4 0 1 1 9 75:73 43

7. Žilina 26 9 0 2 2 0 13 68:74 33

8. Liptovský Mikuláš 26 7 0 2 4 1 12 59:67 30

9. Nové Zámky 27 7 3 0 0 2 15 63:88 29

10. Detva 26 3 0 0 1 1 21 44:97 11

————————————————————–

HK Orange „20“ 20 3 0 1 1 2 13 38:87 14



Poznámka: počet zápasov, výhry – 3 body, výhry po predĺžení – 2 body, výhry po samostatných nájazdoch – 2 body, prehry po predĺžení – 1 bod, prehry po samostatných nájazdoch – 1 bod, prehry – 0 bodov, skóre, body.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.