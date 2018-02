Poplatky na urgente spôsobujú chaos, Asociácia na ochranu práv pacientov navrhuje riešenie

BRATISLAVA 2. februára (WebNoviny.sk) - Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) SR uvíta, ak poplatky na urgente budú všetkým tehotným ženám odpustené. Ak by existovali jasné pravidlá, pacienti by sa mohli prestať obávať vyhľadať pomoc na urgentnom príjme.

"Budúca mamička vie iba ťažko posúdiť v prípade zmeny jej zdravotného stavu, kedy môže dôjsť k ohrozeniu jej života či života dieťaťa,“ upozornila v tlačovej správe prezidentka AOPP Mária Lévyová. Preto súhlasí s myšlienkou, aby tehotné ženy na urgentných príjmoch poplatok neplatili.

Oprávnenosť poplatku na urgente

Takisto by bolo podľa šéfky asociácie rozumnejším riešením, ak by v prípade pochybností vracali poplatky pacientom, ktorí navštívili urgent, priamo poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a nie zdravotné poisťovne. Odbúrala by sa tým byrokratická záťaž pre pacientov, ako aj pre poisťovne.

"Podľa našich informácií niektoré urgenty vyberajú poplatky iba od 20 % až 30 % ošetrených pacientov. Ak by sa na poskytovateľa obrátilo približne 10 % nespokojných pacientov vyšetrených na urgente, nie je problém pre poskytovateľa prehodnotiť opodstatnenosť poplatku. Treba však jasne stanoviť pravidlá, v ktorých prípadoch je poplatok na urgente oprávnený a kedy nie,“ doplnila Lévyová.

Zo strany ministerstva zdravotníctva by podľa prezidentky bolo vhodné dať jasné nariadenia, nakoľko stanovené pravidlá si zatiaľ poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vysvetľujú po svojom.

Rýchlejšia cesta k liečbe

Urgent stále niektorí pacienti považujú za rýchlejšiu cestu k diagnostike ochorenia i k liečbe. "Niektorí pacienti otvorene priznávajú, že radšej pôjdu na urgentný príjem, kde dostanú rýchlejšie a kompletné vyšetrenie, akoby mali hodiny tráviť v čakárni u svojho všeobecného lekára, prípadne týždne čakať na objednanie u špecialistu,“ priznala prezidentka AOPP.

Cieľom zvýšených poplatkov na urgentoch bolo práve zníženie počtu neopodstatnených vyšetrení na urgentoch. Tým pádom sa neodkladná zdravotná starostlivosť poskytne rýchlejšie pacientovi, ktorý ju potrebuje.





Spomínaný cieľ sa podľa Lévyovej čiastočne podarilo splniť, počet ošetrených pacientov na urgentoch sa znížil. Podľa pacientskej organizácie treba však predpokladať, že kým sa dobudujú urgentné príjmy, zastabilizujú lekárske pohotovosti, istý čas to ešte potrvá.

"Zmeny je však nutné robiť, inak sa nikam nepohneme. Za pacientov sme radi, že aspoň v tejto veci došlo k dohode medzi politikmi. Smutnejšie však je, že tieto politické roztržky, turbulencie, sa opakujú pravidelne, rozdeľujú verejnosť na viac táborov, brzdia zmeny, ktoré by mohli byť prospešné pre pacientov, zdravotníkov, poisťovne a aj politikov,“ uzavrela Lévyová.

Budúce mamičky by nemali platiť

Tehotné ženy by po novom nemali platiť na urgentných príjmoch 10-eurový poplatok. "Ministerstvo zdravotníctva prehodnotilo uvedený návrh a sme za to, aby tehotné ženy neplatili na urgentnom príjme žiadny poplatok. Poprosili sme preto predsedu parlamentného výboru pre zdravotníctvo (Štefana Zelníka - pozn. redakcie), aby zvážil možnosť toho, že zdravotná starostlivosť súvisiaca s tehotenstvom bude vylúčená z poplatkov na urgentnom príjme. Týmto krokom chceme znížiť administratívu pre tehotné ženy, aby nemuseli žiadať poisťovňu o vrátenie poplatku," informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.





Ako dodala, ak poslanecký návrh schvália poslanci v parlamente, platiť by mal od polovice marca. Pôvodný návrh predpokladal, že by tehotné ženy zaplatili poplatok a následne by si mohli nárokovať jeho vrátenie u zdravotnej poisťovne.

