Pompeo dokončí prípravy summitu Trumpa s Kim Čong-unom, bude žiadať prepustenie Američanov

PCHJONGJANG 9. mája (WebNoviny.sk) - Americký minister zahraničia Mike Pompeo pricestoval do Pchjongjangu v Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR), kde dokončí plány nadchádzajúceho summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Šéf americkej diplomacie pricestoval do ázijskej krajiny v stredu ráno, pričom je to už jeho druhá návšteva v tomto roku.

Kim Jong-čol zmieil zlepšené vzťahy medzi Kóreami

Pompeo sa v rámci svojej návštevy stretol s podpredsedom Ústredného výboru vládnucej komunistickej Kórejskej strany práce Kim Jong-čolom, ktorý hostil obed pre americkú delegáciu. Minister počas podujatia uviedol, že Spojené štáty chcú s KĽDR pracovať na vyriešení ich nezhôd, varoval však, že ich ešte stále čakajú výzvy. Kim Jong-čola zároveň nazval výborným partnerom pri práci na úspešnosti plánovaného summitu.



Kim Jong-čol zase zmienil zlepšené vzťahy medzi oboma Kóreami či politiku KĽDR sústrediť všetky snahy do ekonomického pokroku krajiny. Zdôraznil, že to ale nie je výsledok sankcií, ktoré na krajinu uvalila medzinárodná komunita, ale vôľa Kórejského ľudu. Americký prezident Donald Trump sa totiž pred niekoľkými dňami vyjadril, že jeho taktika nátlaku priviedla Severnú Kóreu k rokovaciemu stolu.

Prepustenie amerických občanov

Podľa amerických predstaviteľov bude Mike Pompeo počas svojej návštevy žiadať od KĽDR prepustenie troch amerických občanov, ktorí sú v krajine vo väzbe a ktorých skoré prepustenie už Trump naznačil

. Zatiaľ neexistuje istota, že by sa traja Američania mohli počas Pompeovej návštevy dostať na slobodu, podľa predstaviteľov by to však bolo významné gesto dobrej vôle pred summitom, ktorý sa bude podľa všetkého konať koncom tohto mesiaca alebo začiatkom júna.



"Myslím, že by bolo úžasné gesto, ak by s tým súhlasili," vyjadril sa na margo prepustenia samotný Pompeo a dodal, že by bolo zložité usporiadať summit lídrov, ak by boli väzni stále v zajatí. Trojica Američanov - Kim Dong Chul, Kim Hak Song a Tony Kim - čelí v KĽDR obvineniam z protištátnej činnosti.

