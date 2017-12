Poľská premiérka Beata Szydlová podala demisiu, Kaczynski nebude jej nástupcom

VARŠAVA 7. decembra (WebNoviny.sk) - Poľská premiérka Beata Szydlová vo štvrtok večer rezignovala zo svojho postu. Rezignáciu oznámila na večernom rokovaní vládnej strany Právo a spravodlivosť vo Varšave.

Na poste premiérky ju nahradí doterajší minister financií Mateusz Morawiecki, informovala hovorkyňa strany Beata Mazurek. Vedenie Práva a spravodlivosti podľa hovorkyne chce, aby Szydlová naďalej zastávala nejaký dôležitý vládny post, ktorý to však bude, to hovorkyňa nepovedala.





Špekulácie o odchode premiérky sa vo Varšave množili už niekoľko týždňov a boli výdatne priživované aj Szydlovej postmi na Twitteri, ktoré pozorovatelia označovali za "rozlúčkové".

Nakoniec sa ale nepotvrdila špekulácia, že na premiérsky post by mal zasadnúť predseda Práva a spravodlivosti Jaroslaw Kaczynski a mal by tak formalizovať svoju vedúcu úlohu v krajine, ktorú v skutočnosti zastáva už od nástupu jeho strany k moci aj bez toho, že by disponoval nejakou štátnou funkciou.

