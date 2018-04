Poľnohospodárom sa pozdáva Pellegriniho návrh na sprehľadnenie systému poberania agrodotácií

BRATISLAVA 24. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) víta návrh predsedu vlády SR Petra Pellegriniho vytvoriť prehľadný zoznam všetkých poberateľov agrodotácií.

Premiér v pondelok uviedol, že chce vytvoriť zoznam všetkých výmer, na ktoré sa platia dotácie. Zoznam by mal byť verejný a mal by prispieť k väčšej verejnej kontrole v tejto oblasti. Rovnako by mal ukázať, akú pridanú hodnotu za dotácie vytvárajú žiadatelia na vidieku a v poľnohospodárstve.

Zbierajú informačné listy

Ako uviedla v stanovisku najväčšia agropotravinárska samospráva na Slovensku, dlhodobo upozorňuje na to, aby sa v záujme väčšej transparentnosti v systéme poberania priamych platieb odkryli všetci žiadatelia a aj to, akú majú výmeru, koľko kusov hospodárskych zvierat chovajú a akú majú skladbu rastlinnej výroby.



Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora prostredníctvom svojich 38 regionálnych komôr zbiera od poľnohospodárskych subjektov tzv. informačné listy. Prostredníctvom nich zisťuje, aký je celkový ekonomický stav poľnohospodárskych firiem. Z informačných listov pozná SPPK základné ekonomické ukazovatele podniku, rozlohu poľnohospodárskej pôdy, zloženie rastlinnej a živočíšnej výroby. Získava tak celkový obraz, ako a na čom po celý rok poľnohospodársky podnik pracuje.

Napätá situácia v poľnohospodárstve

Predseda SPPK Milan Semančík pripomenul, že komora už v minulosti navrhovala ministerstvu, aby jednou z podmienok pri získaní priamych platieb bolo povinné poskytnutie informácií prostredníctvom informačných listov. "Žiaľ, náš návrh nebol doteraz akceptovaný," konštatoval Semančík.

Verejne prístupný zoznam všetkých žiadateľov o priame platby pomôže podľa SPPK nielen sprehľadniť žiadateľov, ale v konečnom dôsledku môže aj stíšiť momentálne veľmi napätú situáciu medzi poľnohospodármi. "Zoznam žiadateľov môže ukázať, kto skutočne na pôde s pomocou dotácií vyrába potraviny a zamestnáva ľudí a kto je len pasívny poberateľ dotácií," argumentoval šéf komory.



Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora apeluje na politikov a verejnosť, aby rozdeľovali poberateľov dotácií nie podľa veľkosti podniku, ale podľa skutočného vzťahu k pôde a produkovaniu hodnôt na vidieku. "Je veľmi dôležité uvedomiť si aj pravý zmysel agrodotácií. Poľnohospodári ich majú poberať nie pre vlastné obohatenie a pasivitu na pôde, ale na vykrytie časti ich nákladov, ktoré súvisia s výrobou zdravých potravín," uzavrela komora.

