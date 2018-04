Poľnohospodári sa stretli s ministerkou Matečnou, predostreli jej niekoľko požiadaviek

KOŠICE 26. apríla (WebNoviny.sk) - Poľnohospodári zo Slovenska na štvrtkovom stretnutí s ministerkou pôdohospodárstva Gabrielou Matečnou prezentovali Košickú výzvu, ktorú podpísali Iniciatíva poľnohospodárov a ďalších 29 združení z východu Slovenska, Spiša, Oravy, Horehronia, Považia, Rajca, Záhoria, západu, juhu a stredu Slovenska.

Výzvu prezentoval za Iniciatívu poľnohospodárov Jaroslav Jánoš. Na stretnutí sa zúčastnilo viac ako sto farmárov z celého Slovenska.

Žiadajú striktné dodržiavanie zákonov

Vo výzve predostreli osemnásť požiadaviek a návrhov smerovaných na políciu a ministerstvo vnútra, legislatívu a ministerstvo pôdohospodárstva, na Pôdohospodársku platobnú agentúru a možnosť participácie zástupcov pôdohospodárov pri tvorbe zákonov týkajúcich sa pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Poľnohospodári požadujú striktné dodržiavanie platných zákonov. Chcú vytvoriť v rámci ministerstva vnútra Poľnohospodársku kobru na vyšetrovanie subvenčných podvodov, nezákonného obhospodarovania pôdy, násilností páchaných na poľnohospodároch, obsadzovania cudzích parciel bez právneho titulu.

Návrhy v poľnohospodárstve

V kapitole pôda žiadajú zachovať stav náhradných pozemkov až do celkovej komasácie pôdy, začať koncepčný proces sceľovania pôdy. Zároveň požadujú urýchlené zmeny v legislatíve, najmä vytvoriť centrálny register nájomných zmlúv, prijať zákon zamedzujúci nezákonné obhospodarovanie pôdy bez právneho titulu.



Zrušiť a prehodnotiť zmluvy Slovenského pozemkového fondu s doterajšími užívateľmi, zmeniť a stransparentniť podmienky prideľovania pôdy SPF, vytvoriť verejný register žiadateľov o pôdu, vytvoriť komisiu zloženú zo zástupcov SPF, okresného úradu a obcí, ktorá bude mať kompetenciu rozhodovať o pridelení pôdy SPF a zreformovať fungovanie Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Vo výzve žiadajú zosúladiť slovenské poľnohospodárske právo a udeľovanie agrodotácií s právom Európskej únie. Požadujú aj osobnú účasť zástupcov poľnohospodárov pri tvorbe zákonov týkajúcich sa pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Podľa farmárov polícia nekoná

V takmer trojhodinovej, miestami búrlivej a emotívnej diskusii niekoľkí farmári prezentovali svoje zlé skúsenosti a kritizovali políciu, ministerstvo, Slovenský pozemkový fond (SPF) i Pôdohospodársku platobnú agentúru. Podľa viacerých farmárov polícia nekoná, ako však uviedol košický krajský riaditeľ polície, vo väčšine prípadov išlo o majetkové spory a polícia nie je oprávnená konať v občiansko-právnych veciach, na to sú súdy. Ďalší poukazovali na konkrétne prípady, keď sa podľa nich nemohli domôcť spravodlivého vyriešenia ich situácie.

Okrem iných vystúpil aj novinár Andrej Bán a pýtal sa, čo sa deje so subvenčnými podvodmi, z ktorých je podozrivá firma Agro Porúbka a čo robí polícia pri vyšetrovaní prípadov násilia na farmároch. Dostal informáciu, že tri kontrolné skupiny preverili jeho podnety v prípade podozrenia zo subvenčného podvodu a podali kvalifikované trestné oznámenia. Prípadom sa z hľadiska orgánov činných v trestnom konaní zaoberá NAKA.

Poľnohospodári nepoznajú zákony

Po skončení stretnutia Matečná uviedla, že Košickú výzvu dostali len vo štvrtok a musia si ju preštudovať a nemôže sa k všetkému vyjadriť. Podotkla, že sú tam stanovené termíny, ktoré najmä legislatívne zmeny sa nedajú tak rýchlo realizovať, ako to požadujú farmári. Podľa jej vyjadrenia problémy poľnohospodárstva nie sú jednoduché a predošlé vlády nejavili prílišný záujem o ich riešenie. Doložila, že ak budú mať farmári záujem, ministerstvo uskutoční aj ďalšie stretnutie.



Na otázku novinárov uviedla, že farmári by mali byť jednotní a najmä malí farmári by si mali vytvoriť organizáciu, ktorá by hájila ich záujmy na ministerstve, mohla rokovať s poslancami NR SR a pripomienkovať zákony. Podľa Matečnej niektorí farmári nemajú dostatočné právne vedomie, nepoznajú zákony, čo neraz vedie k tomu, že majú pocit krivdy.

„Padlo tu však viacero konštruktívnych návrhov. Na tých, čo sú reálne, budeme pracovať. Napríklad zjednodušené pozemkové úpravy, zavedenie verejného elektronického registra nájomných zmlúv, digitalizácia administrácie Poľnohospodárskej platobnej agentúry vrátane digitálneho podávania žiadostí o dotácie. Farmárov prosím, aby ich podávali, aby to neodkladali na poslednú chvíľu a nie až 15. mája, keď je posledný deň,“ povedala Matečná. Doložila, že elektronizácia umožní verejnú kontrolu, kto má aké pozemky v prenájme od pozemkového fondu, aké dotácie dostáva, čo prispeje k zvýšeniu transparentnosti.

,

Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.