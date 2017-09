Polícia zatkla Maročana, ktorý údajne vystupoval ako vodca teroristickej bunky v Belgicku

Dvadsaťšesťročného Maročana zadržali v stredu v belgickom meste Zaventem. Podľa polície poskytoval propagandistické materiály, ale aj dom a kaviarne na stretnutia prívržencov IS. Udržoval tiež kontakt s bojovníkmi IS a dva razy sa pokúsil dostať do "konfliktných zón". Neskôr zameral činnosť bunky na ciele v Belgicku.