Polícia zadržala v súvislosti s vraždou Kuciaka sedem osôb, Gašpar sa stretol s pridelencom FBI

KOŠICE 1. marca (WebNoviny.sk) – Polícia vo štvrtok zadržala sedem podozrivých osôb počas rozsiahlej akcie v Michalovciach a Trebišove súvisiacej s vyšetrovaním vraždy Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. Informoval o tom vo štvrtok policajný prezident Tibor Gašpar na tlačovom brífingu v Košiciach.



So súhlasom špeciálnej prokuratúry a sudcu pre prípravné konanie polícia zadržala 42-ročného Antonina V., 45-ročného Sebastiana V., 40-ročného Bruna V., 62-ročného Diega R., 58-ročného Antonia R., 26-ročného Pietra C., ako aj ďalšieho 34-ročného Pietra C.

Domové prehliadky a guľové zbrane

Okrem toho polícia vykonala štyri domové prehliadky a tri prehliadky iných objektov. Polícia zaistila viacero vecí. Medzi nimi napríklad dve krátke guľové zbrane v legálnej držbe, ktoré pôjdu na porovnanie na kriminalistický expertízny ústav, telefónne a iné komunikačné prostriedky, počítače a viaceré listinné materiály.



To všetko, ako aj výpovede zadržaných, musia policajti a vyšetrovatelia vyhodnotiť a porovnať s inými zisteniami získanými počas vyšetrovania. Až potom sa bude rozhodovať o ďalšom postupe.

Experti z Europolu

Gašpar poprel, že polícia nemá vôľu spolupracovať so zahraničím a nechce prijať pomoc. Uviedol, že už v stredu mal spolu so zástupcami vyšetrovacieho tímu stretnutie s pridelencom FBI pre Prahu a Slovensko. Doložil, že sa uskutočnili dve stretnutia s kolegami z talianskych policajných agentúr a vymenili si informácie.



Podotkol, že na Slovensku sú už aj štyria experti z Europolu, ktorí spolupracujú s Kriminalisticko-expertíznym ústavom pri špecifických forenzných analýzach. Spolupracujú aj s českou políciou, ktorá pomohla pri dovezení jednej novinárky na Slovensko, aby mohla byť vypočutá. Uviedol, že polícia má ponuku aj na špecifickú ponuku na expertízu z Anglicka, ktorá sa realizuje.

Gašpar podotkol, že nie je jednoduché vytvoriť špeciálny medzinárodný vyšetrovací tím, táto možnosť sa zvažuje, ale to môže len prokuratúra.

