Polícia zadržala kamaráta útočníka z Paríža, je obvinený z napojenia na terorizmus

PARÍŽ 18. mája (WebNoviny.sk) - Parížska prokuratúra predbežne zadržala kamaráta útočníka, ktorý v sobotu v centre mesta zabil nožom jedného človeka a ďalších zranil. Kancelária prokurátora uviedla, že Abdul Hakim A. je obvinený z napojenia na terorizmus s cieľom zaútočiť na ľudí.

Rodičia Azimova ho spoznali na videu

Francúzsky protiteroristický prokurátor Francois Molins počas prvej tlačovej konferencie od útoku povedal, že v oblasti Paríža takisto zatkli dve mužove kamarátky. Bližšie informácie o ženách však neprezradil.



Molins uviedol, že rodičia Chamzata Azimova, ktorých zadržali krátko po útoku, spoznali syna na videu, v ktorom sa hlási k extrémistickej skupine Islamský štát (IS).

Vo videu, ktoré zverejnila tlačová agentúra Amak, Azimov vyzýva moslimov v Európe, aby "zaútočili v zemi neveriacich", ak nemôžu vycestovať do Iraku a Sýrie, kde útočia koaličné vojská. Francúzi by podľa jeho slov mali zatlačiť na vládu, ak chcú, aby útoky prestali.

Macron sa stretol s policajtami

Azimov sa narodil v Čečensku, pričom mal ruské a francúzske občianstvo. Polícia ho zastrelila bezprostredne po útoku. V rovnakej krajine sa narodil aj jeho 20-ročný rovesník Abdul Hakim A.. Oboch zaradili na zoznam osôb podozrivých z radikalizmu. Útočník sa tam dostal pre napojenie na ženu, ktorú si vzal za manželku Abdul Hakim A. predtým, ako sa chcela dostať do Sýrie.

Kamaráta zadržali deň po útoku v Štrasburgu, kde predtým žil aj samotný útočník, pričom niekoľko mesiacov odmietal akýkoľvek kontakt s priateľmi. Jeho rodina sa presťahovala do 18. parížskeho obvodu vlani v júli. "Abdul Hakim A. prišiel do Paríža medzi 8. a 12. januárom 2017 v spoločnosti Chamzata Azimova, aby sa tam zosobášil s mladou ženou v predvečer jej odchodu do Sýrie," objasnil prokurátor.

Emmanuel Macron sa vo štvrtok stretol s trojicou policajtov, ktorí zasahovali počas incidentu.

,

Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.