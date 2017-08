Polícia zabila piatich podozrivých, pokúšali sa o druhý teroristický útok v Španielsku

BARCELONA 18. augusta (WebNoviny.sk) - Katalánska polícia zabila piatich podozrivých v pobrežnom mestečku Cambrils južne od Barcelony. Pri ďalšom pokuse o teroristický útok utrpelo zranenia aj šesť civilistov a jeden príslušník polície.



Stalo sa tak zhruba osem hodín po tom, ako dodávka v Barcelone vošla medzi ľudí, pričom zabila 13 z nich a okolo stovky zranila, asi 15 z nich vážne. Medzi mŕtvymi a zranenými sú podľa katalánskej polície občania 24 krajín.



Úrady v súčasnosti pracujú s teóriou, že podozriví z Cambrils a útok v Barcelone súvisia so stredajšou explóziou v meste Alcanar, pri ktorej zahynula jedna osoba. Obyvatelia domu zrejme pripravovali výbušné zariadenia.

K útoku na rušnom bulvári Las Ramblas v Barcelone sa už prihlásila militantná extrémistická organizácia Islamský štát. Polícia v súvislosti s ním zatkla dve osoby, no šoféra sa zatiaľ nepodarilo zadržať.

