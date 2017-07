Polícia pátra po neznámom vodičovi, prešiel po nohe deväťročnému dievčatku

Ako agentúru SITA informoval košický policajný hovorca Alexander Szabó, na križovatke ulíc Švermova a Ivana Krasku v Trebišove vbehol 40-ročnému vodičovi Seatu Alhambra do cesty iba štvorročný chlapec. Šofér zranené dieťa aj s matkou ihneď previezol do nemocnice. Zranenie našťastie nebolo vážne, doba liečenia by nemala presiahnuť sedem dní. Alkohol vodičovi nezistili.