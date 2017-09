Polícia nevedie voči Dankovi trestné konanie, Nicholsonová sa vystavila možnosti stíhania

BRATISLAVA 8. septembra (WebNoviny.sk) - Polícia k osobe predsedu NR SR Andreja Danka nevedie a ani v minulosti neviedla trestné konanie pre podozrenie z akéhokoľvek trestného činu.

Uvádza sa to v reakcii Prezídia Policajného zboru na medializované vyhlásenia podpredseníčky parlamentu Lucie Nicholsonovej. "Polícia nevie, akou písomnosťou disponuje poslankyňa Nicholsonová. Podľa jej vyjadrení má ísť o kriminálnu informáciu z činnosti polície," uviedla hovorkyňa policajného prezídia Denisa Baloghová s tým, že každá osoba, ktorá takouto listinou disponuje, ju nesmie šíriť a je povinná odovzdať ju ihneď orgánom činným v trestnom konaní, lebo sa sama vystavuje možnosti trestného stíhania.





Nicholsonová dostala utajenú informáciu

Baloghová zároveň pripomína, že polícia pri odhaľovaní a vyšetrovaní trestnej činnosti okrem trestného konania vykonáva aj operatívno-pátraciu činnosť, do ktorej patrí aj kriminálne spravodajstvo. "Každá informácia získaná touto činnosťou sa vždy preveruje v súlade so zákonom, a to najmä z dôvodu ich nízkej vierohodnosti a pravdivosti obsahu. To je aj dôvod ich nepoužiteľnosti v trestnom konaní. Až na základe ich preverenia sa rozhoduje o ďalšom postupe. V prípade nepotvrdenia ich obsahu sa konanie ukončuje. V opačnom prípade sa vec postúpi na trestné konanie," dodala.

Podpredsedníčka parlamentu Lucia Nicholsonová (SaS) v rozprave k odvolávaniu ministra práce Jána Richtera (Smer-SD) vyhlásila, že dostala utajenú kriminálnu informáciu z NAKA, ktorá hovorí o podozreniach z korupcie predsedu Národnej rady a SNS Andreja Danka. „Ide o informáciu od zdroja, ktorý polícia vyhodnotila najvyšším stupňom dôveryhodnosti – A1. Podľa kriminálnej informácie by mal byť predseda parlamentu Andrej Danko zapletený do korupčného škandálu v súvislosti s eurofondmi pod ministerstvom školstva,“ povedala Nicholsonová. Informácia je z 19. augusta 2016. Na svojom webe o tom informoval Denník N.





Dve možnosti vzniku dokumentu

„Sú dve možnosti ako tento dokument, ktorý spĺňa všetky formálne náležitosti, vznikol – buď ide o fabrikát informácií, ktorý vznikol na politickú objednávku za účelom vydierať predsedu národnej rady, alebo ide o štandardný postup pracovníka NAKA, ktorý sa dopracoval k informáciám o korupcii pána Danka v spolupráci s ďalšou osobou, ktorá je spájaná s asistenciou pri prerozdeľovaní eurofondov a ktorá podniká s osobami, ktoré stoja vo finančnom pozadí predsedu Andreja Danka,“ povedala poslankyňa.

Podpredseníčka parlamentu podala trestné oznámenie a pýtala sa, či polícia urobila všetko pre to, aby prípad za rok vyšetrila. Zároveň sa pýtala, či informácia neslúžila na vydieranie Danka. „Tak sa teda pýtam, aj predsedu parlamentu, či je tento dokument dôvodom, pre ktorý Danko nemal odvahu žiadať koniec Kaliňáka, ktorý bol po Bašternákovi pripravený na tácke, on bol naservírovaný. Celé Slovensko očakáva, že padne Kaliňák a predsa to ten Danko neurobil, nenašiel odvahu,“ povedala.

Denník N informoval, že tento dokument dostala aj redakcia média. Podľa informácií média ide o skutočný dokument zo systému polície.

