Polícia naháňala BMW, vodiča zastavili až opakované výstrely

BRATISLAVA/ LUČENEC 27. januára (WebNoviny.sk) - Polícia naháňala 38- ročného vodiča, policajti použili varovné výstrely.

Ako agentúru SITA informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová, v piatok 26. januára v čase o 17:28 hod., policajná hliadka v Lučenci spozorovala osobné motorové vozidlo BMW, ako odbočuje od obce Vidiná.

Bezohľadná a rýchla jazda

Vodič bez dôvodu menil smer jazdy s vozidlom chodil zo strany na stranu, miestami aj do protismeru a z uvedeného dôvodu bolo toto vozidlo hliadkou riadne zastavované pomocou svetelného a zvukového výstražného znamenia a pomocou nápisu STOP.

Vodič uvedeného vozidla na tieto znamenia nereagoval, následne cestou na obec Veľká Ves prudko zrýchlil. Vodič vozidla pred hliadkou unikal a nereagoval na opakované výzvy policajtov, aby upustil od protiprávneho konania.

Opakovane ohrozoval účastníkov cestnej premávky svojou bezohľadnou a rýchlou jazdou a opakovane neakceptoval výzvy k zastaveniu vozidla, preto policajt použil varovný výstrel do vzduchu. Napriek tomu pokračoval v jazde.

Náraz do plotu rodinného domu

V Kalinove vybehol z vozidlom na chodník a narazil do plotu rodinného domu a následne narazil do vozidla Škoda Octávia combi, prichádzajúceho po vedľajšej ceste. Po dopravnej nehode pokračoval ďalej v jazde v smere na Veľkú Ves. Policajti opakovane márne vyzývali vodiča na zastavenie vozidla.

Po prejdení obce Kalinovo a obce Veľká Ves, policajt použil druhý varovný výstrel do vzduchu, pričom vodič vozidla nereagoval. Potom policajt použil zbraň a to tak, že na vozidlo do oblasti pneumatík dvakrát vystrelil. Po týchto výstreloch v čase o 17:34 hod., asi kilometer za obcou Veľká Ves, vodič vozidla náhle zastavil a ostal stáť na mieste.

Počas toho, ako sa policajti blížili k zastavenému vozidlu BMW, bolo jasne a zreteľne vidieť, ako sa dve osoby na predných sedadlách medzi sebou vymenili a to tak, že vodič si sadol na spolujazdcove miesto a spolujazdkyňa na miesto vodiča.

Použité donucovacie prostriedky

Policajti osoby vyzvali, aby vystúpili z vozidla a následne boli použité donucovacie prostriedky. Osoby počas zákroku neutrpeli žiadne zranenia. Na vozidle BMW bolo zistené poškodenie od strely, v zadnej časti karosérie pod kufrom, približne 30 cm od pravej zadnej pneumatiky. Vo vozidle sa nachádzali 38-ročný Branislav z Tuhára a 21-ročná žena bytom Mučín.

V súvislosti s touto udalosťou poverený príslušník dopravného inšpektorátu zdokumentoval dopravnú nehodu a keďže vo vozidle BMW policajti počas vykonanej ohliadky našli veci súvisiace s drogovou trestnou činnosťou, polícia začala trestné stíhanie za prečin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovania s nimi.

Polícia v Lučenci začala trestné stíhanie pre prečin marenie výkonu úradného rozhodnutia a prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V piatok (26.1.) 38-ročný vodič osobného motorového vozidla BMW, viedol vozidlo aj napriek tomu, že nie je držiteľom vodičského preukazu. Lustráciou polícia zistila, že vodič vozidla BMW viedol vozidlo aj napriek tomu, že má uložený trest zákaz činnosti viesť motorové vozidlá na dobu 48 mesiacov.

Prípad je v štádiu vyšetrovania, v krátkom čase bude vodičovi vznesené obvinenie z prečinov marenie výkonu úradného rozhodnutia a ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a poverený príslušník následne spracuje podnet na návrh na jeho vzatie do väzby. Za tieto skutky hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.

