Polícia by sa mala podľa Fedora konečne oddeliť od politického vedenia

BRATISLAVA 1. augusta (WebNoviny.sk) – Polícia potrebuje podľa poslanca NR SR Martina Fedora (Most-Híd) viaceré systémové zmeny.

Ako povedal v utorok pre agentúru SITA, okrem nezávislej kontroly policajného zboru by to mal byť aj spôsob ustanovenia prezidenta Policajného zboru SR. „Je dôležité ako je ustanovená hlava polície. Teda hierarchicky usporiadanej organizácie, ktorá má vyšetrovať, odhaľovať zločinné konanie, a to čo najobjektívnejšie, bez vedľajších vplyvov,“ povedal Fedor.

Zmena voľby policajného prezidenta

Zmena spôsobu menovania policajného prezidenta podľa Fedora pomôže v tom, aby sa policajný šéf a jeho podriadení necítili pod tlakom ministra vnútra, teda politika, nech už je to ktokoľvek.



„Silné postavenie policajného prezidenta bude takmer určite viesť k významnému zníženiu potenciálnych politických tlakov na výkon jeho aj jeho podriadených. Je to tak dôležitá funkcia, že by nemal byť na úrovni bežného úradníka, kedykoľvek vymeniteľného na pokyn svojho šéfa, ktorým je minister vnútra,“ povedal Fedor.

Problémy treba riešiť systémovo

Fedor presadzuje, aby policajného prezidenta schvaľovala po vypočutí na príslušnom výbore parlamentu vláda a aby ho menoval prezident republiky.

„Problémy treba riešiť systémovo. Oddeľme výkon polície od politického vedenia, zvýšme jej vážnosť a nechajme to potom na policajtov, nie na politikov a médiá,“ povedal poslanec NR SR Martin Fedor.

