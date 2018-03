Policajný prezident nemá byť priamo prepojený s ministrom vnútra, Drucker predloží zákony čoskoro

BRATISLAVA 24. marca (WebNoviny.sk) – Nový zákon o voľbe a odvolaní policajného prezidenta a šéfa policajnej inšpekcie by sa mohol dostať do parlamentu už na najbližšiu schôdzu, prípadne na ďalšiu.

Ako v dnešnej diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) - Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko povedal nový minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD), už sa zoznámil s návrhom novej legislatívy o výbere, voľbe a odvolávaní policajného prezidenta a šéfa policajnej inšpekcie, ktorá má zaistiť, že nebudú priamo prepojení s ministerstvom vnútra.

Snaha odpolitizovať políciu

Na pondelok zvolal pracovnú skupinu k tomuto návrhu zákona. Ak sa tento legislatívny návrh nepodarí pripraviť na najbližšiu schôdzu národnej rady, tak podľa Druckera pôjde na ďalšiu. Podľa jeho slov je tu snaha odpolitizovať políciu. Nad touto silovou zložkou však musí byť aj kontrola, nemôžeme vytvoriť štát v štáte, preto takúto zmenu treba pripraviť dobre, tvrdí Drucker. Podpredseda opozičného hnutia Sme rodina Milan Krajniak si myslí, že legislatívne zmeny situáciu nepomôžu zmeniť. To nie je vec legislatívy, zle nastaveného zákona.



„Je to presne o tom, že ak máme zlého ministra vnútra, alebo zlého policajného prezidenta, tak ho odvolajme. Ak je zlý policajný prezident, minister vnútra ho má okamžite odvolať a ak to neurobí, má byť odvolaný. To sa stalo ministrovi Kaliňákovi,“ povedal v diskusii Krajniak. Myslí si, že Drucker by mal prezidenta policajného zboru Tibora Gašpara odvolať.

Políciu treba podľa Krajniaka "odoligarchizovať"

Krajniak pripomenul, že polícia je bezpečnostná a ozbrojená zložka štátu, 20 tisíc policajtov a „z hľadiska demokracie - 20 tisíc policajtov môže urobiť štátny prevrat. Ja nevravím, že sa chystajú robiť, ale práve preto musí byť niekto, kto dokáže tento ozbrojený zbor kontrolovať. Ak ho nekontroluje správne, tak vymeňme toho ministra vnútra okamžite.“ Druckerovi ďalej Krajniak povedal, že keď si bude myslieť, že má pravdu, nebude zneužívať, že Drucker nemá v oblasti ešte prehľad a nebude ho tlačiť do vecí, ktoré štátu nepomáhajú. „Ja si nemyslím, že hlavný problém policajného zboru je dnes odpolitizovanie. To bolo pred 15 rokmi, keď si tam politici dosadzovali. Dnes je problém to, že ten rezort treba odoligarchizovať, že tam majú konkrétne záujmové skupiny čiže oligarchovia dosadených svojich ľudí,“ dodal Milan Krajniak. Ak toto bude Drucker riešiť, bude mať podľa Krajniaka ich podporu, dodal.



Zriadenie monitorovacieho výboru parlamentu, ako kontrolného orgánu, je podľa Druckera možné po dohode väčšiny. „Nikdy som nemal žiadny problém s kontrolnou funkciou. Nemal by som žiadny problém, aby existoval nejaký dohľad alebo kontrola,“ povedal Drucker. Krajniak pripomenul, že opozícia niekoľkokrát navrhovala zriadenie takýchto výborov. Podpredseda hnutia Sme rodina pritom nemá obavu z toho, že by policajti nevyšetrovali vraždu, nesnažili sa zistiť, kto stlačil spúšť. Obáva sa, či sa rovnako intenzívne bude robiť aj na objasňovaní motívu vraždy, lebo ak sa motív môže skrývať v práci Jána Kuciaka, tak sa môže veľa ľudí báť, čo všetko môže vyjsť na povrch. Drucker povedal, že ak sú štatistiky, že ľudia dávajú úplatky 10 eur lekárom, tak je pravdepodobnosť, že úplatky sa dávajú aj vo vyšších miestach.

Drucker nemá názor na dôveryhodnosť Gašpara

Drucker vníma požiadavky verejnosti i prezidenta SR Andreja Kisku na vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, na vyšetrenie zistení Jána Kuciaka a na výmenu prezidenta policajného zboru Tibora Gašpara. Tento mediálny a spoločenský tlak nie je podľa jeho slov vôbec príjemný. Ak je na neho kladená požiadavka, že má byť nestranný a má byť zodpovedný za svoje konania, tak sa, ako konštatoval, nemôže rozhodnúť len na základe tlaku.

„Nemôžem vytvoriť žiadne príležitosti vnútorného boja v polícii s tým, že sa vie, že keď trošku pritlačíme, alebo vytvoríme taký typ tlaku na Druckera, tak sa bude podľa toho správať,“ uviedol v diskusii nový minister vnútra. Rozumie podozreniam a nedôvere v spoločnosti a považuje za potrebné všetko vyšetriť. Nie je však pripravený konať tak, ako ho vyzýva niekto ešte pred tým, ako nastúpi do úradu. Na otázku, či sú policajný prezident Tibor Gašpar a štátna tajomníčka ministerstva vnútra Denisa Saková dôveryhodné osoby, Drucker odpovedal, že v súčasnosti nemá vytvorený názor na to, aby sa k tomu vedel vyjadriť. Opakovane zdôraznil, že na rozhodovanie sa potrebuje detailne oboznámiť so skutočnosťami, zistiť fakty. Uvedomuje si, že nemá mesiace, ale iba dni a týždne na to, aby preukázal, že to zvládne. Pripomenul, že nástupom na ministerský post už ako minister zdravotníctva sľúbil, že bude dodržiavať Ústavu SR a zákony SR v mene občanov. Plne si uvedomuje mieru politickej aj osobnej zodpovednosti.

Nemožno sa riadiť štatistikami

Krajniak neodporúča Druckerovi riadiť sa štatistikou a zisťovať skutočnosti u policajných funkcionárov. Máme množstvo šikovných policajtov, ale práve policajní funkcionári majú tendenciu dávať do štatistík "takzvaný čiarkový systém“. Nový minister vnútra by si podľa podpredsedu hnutia Sme rodina mal podrobne naštudovať aj články zavraždeného investigatívneho reportéra portálu Aktuality.sk Jána Kuciaka. Drucker súhlasí s tým, že sa nemožno riadiť štatistikami. Zatiaľ nemal čas sa rozprávať s predstaviteľmi polície. V diskusii Krajniak tiež deklaroval, že v parlamente odmietli výzvy na dohody, „kupovanie“ poslancov z vládnej koalície. Odmietli to, lebo si myslia, že vláda sa má meniť parlamentnými voľbami.

V úvode diskusie v telefonickom vstupe vysvetlil Juraj Šeliga z iniciatívy Za slušné Slovensko dôvody zrušenia piatkového zhromaždenia v Bratislave. Dôvodom bolo, že vo štvrtok 22. marca prezident menoval vládu a politický zápas prešiel na pôdu národnej rady. Zároveň vyhodnotili, že zhromaždenie v Bratislave môže byť viac polarizujúce ako zjednocujúce. Podľa Šeligu totiž mali informácie, že niektorí chcú ísť protestovať k národnej rade či zbierať podpisy za vypísanie referenda za predčasné voľby. Pripustil, že zrušenie zle odkomunikovali, nebol v tom však žiadny úmysel. Študenti podľa neho tichý pochod v hlavnom meste zvládli výborne.

