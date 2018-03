Policajný prezident Gašpar striktne odmieta vyjadrenia opozičných politikov a podáva trestné oznámenie

BRATISLAVA 5. marca (WebNoviny.sk) – Policajný prezident Tibor Gašpar pondelok striktne odmietol tvrdenia opozičných politikov Igora Matoviča, Gábora Grendela, Jána Budaja, Veroniky Remišovej (všetci OľaNO) a Ľubomíra Galka a Lucie Ďuriš Nicholsonovej (obaja SaS).

Informoval, že na ich výroky podáva trestné oznámenie.

Vydieranie a krivé obvinenia

Ich výroky na adresu polície i jeho samotného sú podľa neho za hranicou, považuje ich za vydieranie aj krivé obvinenie. Pripomenul, že polícia má v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej dôveru všetkých troch ústavných činiteľov. Myslel si preto, že ataky opozície aspoň na chvíľu prestanú. Útoky zosilneli podľa neho cez víkend, myslí si, že to súvisí s tým, aby čo najskôr odišiel z funkcie.





Gašpar povedal, že nie je politik, aby musel znášať takéto útoky. „Bol som označený za vraha, zločinca, mafiána v priebehu niekoľkých dní niekoľkokrát politikmi. Mám 56 rokov a pripomína mi to procesy normalizácie,“ pokračoval Gašpar s tým, že podáva trestné oznámenia za výroky, ktoré odzneli tento a minulý týždeň. Zároveň vyzval generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, aby sa tým začal zaoberať.

Odpočúvanie Jána Kuciaka

Gašpar na tlačovke zároveň vyvrátil niekoľko tvrdení opozičníkov súvisiacich s vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Odpočúvanie novinára Jána Kuciaka je podľa neho nezmysel. O odpočúvaní Kuciaka dnes hovoril Igor Matovič, ktorý sa zároveň pýtal, čo robil šéf protikorupčnej jednotky NAKA Róbert Krajmer na mieste činu. Poslanci NR SR za OĽaNO dodali, že existujú iba dve možnosti - buď zahladzoval možné stopy, alebo mal informácie z odpočúvania novinára Kuciaka.





Pokiaľ ide o prítomnosť Krajmera, Gašpar nevidí dôvod, prečo by ľudia, ktorí činnosti polície nerozumejú, mali otvárať túto otázku. „Pán Matovič pracuje s domnienkou, že my sme to vedeli až po vystúpení pána Nicholsona (Tom Nicholson, investigatívny novinár, pozn. SITA) v médiách, o čom mal byť posledný článok zavraždeného novinára. Tak ako je táto vražda výnimočná, a je výnimočná v obeti novinára, tak boli istým spôsobom výnimočné okolnosti konania na mieste činu,“ povedal Gašpar s tým, že Krajmer tam prišiel po 10 hodinách a nevstúpil na miesto činu, ani do dvoru domu. Bol tam z policajných dôvodov, ktoré súvisia s objasnením vraždy, ale ktoré nemôže bližšie vysvetliť. Zároveň žiada od Nicholsonovej, aby sa mu ospravedlnila za výrok o tom, že Gašpar dal príkaz neinformovať o prípade policajných viceprezidentov.





Policajný prezident tiež informoval o tom, že rokoval s Čižnárom a zhodli sa, že o prípade treba informovať. Verzia s talianskou mafiou patrí medzi hlavné verzie. To, že polícia vyzvala občanov z okresov Galanta, Šaľa, Dunajská Streda, ale aj občanov, ktorí prechádzali týmito okresmi, aby si zálohovali dáta z kamerových záznamov z motorových vozidiel zo dňa 21. feburára 2018 v čase od 17:00 do 22:00 možno chápať ako istú špecifikáciu pravdepodobného času zločinu. Takisto informoval, že zámkový systém dali na expertízu. Predmetom vyšetrovania je aj to, či obete osobu poznali, zatiaľ sú to špekulácie.

,

Aké bude počasie na jar 2018 a kedy sa začne výraznejšie otepľovať?

Pozrite si náš nový Magazín !

VIDEO Pozrite sa na zvláštnu medúzu, morského slimáka, alebo kalmára

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.