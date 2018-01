Policajný prezident Gašpar chce pre opitých vodičov tvrdšie tresty

BRATISLAVA 4. januára (WebNoviny.sk) - Vodiči, ktorí pijú pred jazdou alkohol, musia byť podľa policajného prezidenta Tibora Gašpara tvrdo potrestaní. Podľa jeho slov všetci delikventi po vytriezvení svoje činy oľutujú, no rozhodujúca je znížená schopnosť rozhodovania, keď sa odhodlajú po požití alkoholu sadnúť si za volant.

Dohováranie a podmienky nepomôžu

Dodal, že dohováranie a podmienky nepomôžu. "Ja som za to, aby boli takíto previnilci prísne potrestaní. Vedieme diskusiu aj s pánom ministrom vnútra o tom, či takýmto osobám nezadržíme motorové vozidlo," uviedol Gašpar.





"Vodiči sa rozhodnú šoférovať až po tom, ako si vypijú alkohol a to je najväčší problém. Práve tá neschopnosť rozumného úsudku rozhoduje," dodal policajný prezident.

Polícia zaznamenala aj kuriózny prípad

Minister vnútra Robert Kaliňák s domnieva, že hrozba pobytu za mrežami príliš nepomôže. Podľa jeho slov sa dá dopravným nehodám, ktoré spôsobí požitie alkoholu, predísť. "Jednoducho si nesadnem za volant a je po problémoch," skonštatoval Kaliňák.

"Predstava, že by ste mali ísť do väzenia za alkohol bez toho, aby ste spôsobili dopravnú nehodu, je nemysliteľná. Neprešlo by to ani na súdoch. Myslím si, že cesta prísnejších trestov, čo sa týka odobratia vodičského oprávnenia je schodnejšia," doplnil minister.

V uplynulom roku zaznamenala polícia aj kuriózny prípad spojený s alkoholom. Podnapitý cyklista, ktorý mal vyše 2,56 promile, narazil do plechovej nádoby na odpad, následne spadol a svojim zraneniam podľahol. Počet nehôd spôsobených požitím alkoholických nápojov oproti roku 2016 zostal v roku 2017 na približne rovnakej úrovni.

