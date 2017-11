Poliačik vysvetlil svoj odchod zo strany SaS, o možnej spolupráci rokuje s Progresívnym Slovenskom

BRATISLAVA 9. novembra (WebNoviny.sk) - Príbeh SaS je úspešným príbehom, s dnešným smerovaním strany sa však už nevie stotožniť. Povedal to na štvrtkovej tlačovej besede poslanec NR SR a odchádzajúci člen z SaS Martin Poliačik.

Zaspomínal, že po jeho zahraničných cestách po Peru v roku 2009 bolo stretnutie s Richardom Sulíkom jedno z najdôležitejších stretnutí v jeho živote. "Mal som možnosť byť spolutvorcom a reprezentantom dobrého politického diela. Richard bol mojím tútorom a roky ma podporoval v politickom živote," povedal Poliačik s tým, že SaS aj Sulíkovi vyjadruje vďačnosť.





Napriek dobrému programu SaS však dnes už Poliačik nevie reprezentovať stranu pre viaceré názorové rozpory.

Podľa Poliačika jeho generácia ľudí vidí len jeden možný scenár pre Slovensko, a tým je existencia v silnej a zjednotenej Európe. Rovnako vníma, že v spoločnosti rastie túžba po alternatíve k súčasnej vláde. A súčasťou alternatívy by mala byť podľa neho aj proeurópska moderná sila.

Poliačik cíti zodpovednosť za životnú úroveň slovenských občanov a chce prispieť k tomu, aby rástla. Na veciach, na ktorých sa so SaS zhodne, bude rád spolupracovať. Potvrdil, že momentálne diskutuje s Progresívnym Slovenskom o možnej spolupráci.

SaS sa neštiepi

Predseda SaS Richard Sulík vo štvrtok potvrdil, že Martin Poliačik má v niektorých otázkach odlišný názor ako strana SaS. "Napriek tomu, že s Martinom po ľudskej stránke vychádzame dobre, videl som často, ako doslova trpí a niektoré postoje boli pre mňa nepochopiteľné," uviedol a poďakoval Poliačikovi za osem rokov práce pre SaS a za množstvo filozofických debát, ktoré mu pomohli preniknúť do myslenia ľudí iného razenia.

"Odchádza, ľudsky mi to je ľúto, chápem to. Obom nám bude lepšie po jeho odchode," povedal Sulík. "Chcel by som ubezpečiť všetkých našich voličov, že odchodom Martina sa SaS neštiepi. Lucia (pozn. red.: Ďuriš Nicholsonová) neodchádza, v pondelok ideme predstaviť našu reformu na riešenie problému rómskych osád. SaS je vo výbornej kondícií a uplynulé voľby sú dôkazom toho, že voliči chcú zmenu a SaS je na ňu pripravená," dodal.

Mandát Poliačikovi ostáva

Zároveň pripomenul, že poslanecký mandát Poliačikovi zostáva, no kto preberie post predsedu Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií po Poliačikovi zatiaľ Sulík neprezradil. "Meno máme, oznámime ho včas," uviedol.

Poslanec Národnej rady SR Martin Poliačik opúšťa opozičnú stranu Sloboda a Solidarita, ktorú v roku 2009 spoluzakladal s predsedom strany Richardom Sulíkom, Luciou Ďuriš Nicholsonovou či Ľubomírom Galkom. Informáciu agentúre SITA potvrdili v stredu 8. novembra viaceré zdroje od liberálov.

Medzi dôvodmi, ktoré sú za odchodom jednej z najznámejších tvárí SaS môže byť, že Poliačik dlhodobo zastáva rozdielny názor ako zvyšok strany napríklad v oblasti utečencov. Odchádzajúci člen SaS tiež hľadal viac priestoru na prezentáciu svojho osobného presvedčenia a ten v strane a najmä u predsedu SaS Sulíka nedostal.

Poliačik so Sulíkom sa na odchode dohodli v pokojnej atmosfére a zhodnotili, že pre obe strany bude odchod poslanca od liberálov najlepším riešením.

