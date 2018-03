Poliačik by dal vláde za školstvo päťku, zo 118 cieľov splnila desať

BRATISLAVA 31. marca (WebNoviny.sk) - Podľa poslanca NR SR Martina Poliačika by vláda v oblasti školstva prepadla. Zo 118 konkrétnych cieľov, ku ktorým sa ministerstvo školstva a vláda zaviazali v roku 2016, je dnes splnených len 10.

„Považujem za nereálne, aby ministerka školstva dokázala za dva roky splniť 108 cieľov, keď doteraz aj s jej predchodcom, pánom Petrom Plavčanom, splnili len 10. Takýto výsledok je jasná známka "nedostatočná" a znamená prepadnutie v polovici volebného obdobia," povedal na dnešnej tlačovej besede Poliačik.

Dobre na tom nie je ani regionálne školstvo

Najhoršie si vláda počínala v oblasti vysokého školstva. Splnených tam má len niečo vyše šesť percent cieľov. Z cieľov, ktoré si vláda stanovila v oblasti vysokých škôl, sa na takmer 41 percent z nich ani nezačalo pracovať. Dobre na tom nie je ani regionálne školstvo, ktoré ministerka Martina Lubyová prevzala pod seba organizačnou zmenou.

Takmer na tretine úloh sa vôbec nezačalo pracovať a len necelých sedem percent je splnených. Nula splnených cieľov je aj v oblasti duálneho vzdelávania a športu. Lepšie si počína ministerstvo v oblasti národnostných menšín, ktoré kompetenčne patria pod štátneho tajomníka Petra Krajňáka, kde je už teraz 50 percent cieľov splnených a na zvyšných sa pracuje.

Zmeny sľubované učiteľom stále neprichádzajú

Jedným z cieľov, ktorý doteraz nebol splnený, je prijatie opatrení na zvýšenie atraktívnosti učiteľského povolania. Vystaviť vysvedčenie ministerstvu školstva na základe doterajšej práce sa poslanec rozhodol pri príležitosti Dňa učiteľov. Podľa Poliačika sú učiteľom už dlhé roky sľubované zmeny, ktoré stále neprichádzajú.

Myslí si, že by učitelia mali začať dostávať kvalitnú a systematickú metodickú podporu, dostatok metodických materiálov, online materiálov a slobodu pri ich výbere, funkčný systém kontinuálneho vzdelávania a vyššie platy, ktoré by postupne do roku 2025 mali dosiahnuť hranicu 80 percent priemerného platu zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním.

