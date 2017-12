Podnikateľ Kočner sa zbavuje svojich firiem, tvrdí Rajtár a vyzýva políciu k rýchlemu konaniu

BRATISLAVA 5. decembra (WebNoviny.sk) - Polícia by mala konať veľmi rýchlo, podnikateľ Marián Kočner sa postupne zbavuje svojich firiem. Povedal to v utorok na tlačovej besede poslanec Národnej rady SR za SaS Jozef Rajtár s tým, že Kočner uskutočnil aj ďalšie prevody bytov v bytovom komplexe Five Star Residence.

Tie podľa neho nadväzujú na známe prevody 17 bytov za jedno euro na jednu zo svojich firiem, Inkasný servis.

Prevody medzi Kočnerovými firmami

"V marci 2016 prišlo k prevodom ďalších šiestich bytov z firmy Inkasný servis na firmu Hotel holding a jeden byt sa previedol za 25-tisíc eur. Stále veľmi malá suma na jeden byt. Na druhej strane na firmu Správa a inkaso pohľadávok v ten istý deň sa previedli štyri byty, jeden byt za 690-tisíc eur. Všetko medzi firmami Mariána Kočnera. V jeden a ten istý deň. Polícia má príklad, na ktorom sa dá vyskladať schéma daňového podvodu. Polícia by mala konať veľmi rýchlo, lebo Marián Kočner sa postupne týchto firiem zbavuje. Už dávnejšie sa zbavil firmy REAL Štúdio K.F.A. Bratislava a v lete sa ponáhľal zbaviť sa Inkasného servisu. A som si istý, že robí kroky, aby sa zbavil ďalších a ďalších firiem," povedal Rajtár s tým, že je ťažké odsúdiť niekoho bez vlastníctva účtovníctva k firme. To totiž odovzdá novému štatutárovi.





"Takže polícia by mala konať veľmi rýchlo," dodal. Podľa Rajtára doteraz nevidno žiadne výsledky vyšetrovania polície.

Mohol zarobiť milióny eur

Takýmito prevodmi Kočner podľa Rajtára na vratkách DPH mohol zarobiť desiatky miliónov eur. "Sú to obludné rozmery týchto podvodov, a preto by mala polícia konať. Tým, že sa prevody neustále opakujú, je to opakujúca sa trestná činnosť," dodal.

Pýtal sa, či "polícia váha s obvinením Kočnera preto, aby sa vyhla tomu, aby ho musela zadržať a či sa vyšetruje jeho častá zmena trvalého pobytu, lebo aj to hrá dôležitú úlohu v týchto prevodoch a podvodoch s DPH".





Rajtár pripomenul, že v utorok bude v parlamente schôdza k odvolávaniu ministra vnútra Roberta Kaliňáka. "Je to rozhodovanie, či toto bude pokračovať, či milióny pôjdu podvodníkom alebo do nemocníc, do škôl, do rozbitých ciest a na nižšie dane a odvody. Či pôjdeme cestou rozsiahlych daňových podvodov alebo dáme Slovnesku nadýchnuť sa," uzavrel.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.