Podnety občanov sa podľa Patakyovej darí riešiť, problémom zostáva nedostatok pracovníkov

BRATISLAVA 27. decembra (WebNoviny.sk) – Verejná ochrankyňa práv dostane ročne približne tritisíc podaní od občanov, pričom opatrenia, ktoré v súvislosti s týmito podaniami žiada od orgánov verejnej správy, sú vo väčšine prípadov akceptované.

V rozhovore pre agentúru SITA to uviedla ombudsmanka Mária Patakyová a zároveň dodala, že ak sú systémové opatrenia orgánmi štátnej správy vôbec prijaté, trvá to dlhý čas.

Oznámenie dostala aj od detí

„Ukazuje sa, že približne 80 percent opatrení na odstránenie porušovania základných práv zo strany orgánov verejnej správy je prijímaných. Nie je tomu tak pri akceptovaní a prijímaní našich systémových opatrení, čo je škoda, pretože tie sa týkajú väčšieho množstva osôb a v takých prípadoch by nebolo potrebné podávať a preskúmavať individuálne podnety,“ povedala Patakyová a dodala, že už jej predchodkyňa Jana Dubovcová upozorňovala na slabú akceptáciu navrhovaných systémových opatrení.





Mária Patakyová pre agentúru SITA povedala, že v tomto roku jej úrad do 15. decembra dostal 2 800 podaní od občanov. Keďže do konca decembra ešte nejaké podania pribudnú, možno to podľa ombudsmanky považovať za približne rovnaký počet ako v predchádzajúcom roku, keď ich bolo 3 020.

Patakyová spresnila, že do podateľne úradu prišlo 256 podnetov, 640 podaní dostala od detí prostredníctvom webovej stránky www.detskyombudsman.sk.

V kancelárii chýbajú pracovníci

Tieto podnety v súčasnosti spracúva 18 právnikov spomedzi celkového počtu 35 zamestnancov Kancelárie verejného ochrancu, no ombudsmanka už v máji avizovala, že úrad je personálne poddimenzovaný a pripomenula schválené uznesenie vlády, podľa ktorého bol počet pracovníkov Kancelárie verejného ochrancu práv nastavený na 57 osôb.





Prvá žiadosť novej verejnej ochrankyne práv po príchode do úradu o navýšenie zdrojov na dobudovanie personálnych kapacít ešte v tomto roku bola zamietnutá. V budúcoročnom rozpočte má už Kancelária vyčlenené prostriedky na zamestnanie ďalších približne ôsmich osôb. Podľa Patakyovej bude úlohou nových pracovníkov predovšetkým spracovávať nové podnety, aby sa skrátili lehoty vybavenia podnetov, a sledovať realizáciu prijatých opatrení.

„Som toho názoru, že ak sú systémové opatrenia navrhnuté, je dôležité ich neustále sledovať a trvať na ich prijatí. Ak sa raz vyhodnotilo, že sú potrebné na ochranu základných práv, treba vytvárať sústavný tlak na to, aby boli rešpektované,“ povedala verejná ochrankyňa práv.

