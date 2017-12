Podmanický: Nebolo by dobré, keby strana Smer-SD prichádzala o ľudí, ako je Maďarič

Ako povedal Podmanický v piatok pre agentúru SITA, nebolo by dobré, aby Smer prichádzal o takýchto ľudí. „Preto by sme sa mali vážne zamyslieť nad jeho dôvodmi a mali by sme urobiť všetko pre to, aby sa vrátil na vedúce pozície v Smere,“ uviedol Podmanický, ktorý v strane patrí k stúpencom Maďariča.