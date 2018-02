Podľa Hurajta bude v biatlone vietor väčší problém ako mráz. Olympiáda môže priniesť prekvapenia

PJONGČANG 9. februára (WebNoviny.sk) - Niekdajšieho úspešného biatlonistu Pavla Hurajta v kórejskom Pjongčangu čakajú už štvrté zimné olympijské hry, premiérovo však pod piatimi kruhmi nebude ako športovec.

Po Turíne 2006, Vancouveri 2010, resp. Soči 2014 a následnom konci súťažnej kariéry v súvislosti s Pjongčangom 2018 prijal ponuku stať sa ambasádorom slovenského tímu pre športovcov z horskej oblasti. Bronzový medailista z pretekov s hromadným štartom na ZOH 2010 ani v Kórejskej republike nestratí kontakt so svetovým či slovenským biatlonom.

Ponuka olympijského výboru prekvapila

"Dostanem sa aj priamo k slovenskému mužskému biatlonovému tímu, čiže budem sa môcť s nimi porozprávať o tom, čo ich čaká a možno aj pomôcť k dobrým výsledkom. Všetko sú to moji bývalí kolegovia. V tíme zostali tí istí ľudia, len ja som skončil so športovou činnosťou. Už v sobotu pôjdem za nimi do horskej dediny. Nebývam síce v olympijskej dedine, ale mám vstup na všetky preteky a súťaže, z čoho mám radosť," povedal Hurajt. Ako sa vlastne dostal k pozícii ambasádora? "Dosť ma prekvapilo, keď ma oslovili zo Slovenského olympijského výboru. Je to nová funkcia takpovediac na skúšku," pokračoval 40-ročný rodák spod Tatier.





Podľa bývalého olympionika nebude najväčší problém pre biatlonistov na ZOH 2018 zima. Ešte pred pár dňami športovci v biatlonovom areáli v Alpensii mrzli na tréningoch, ktoré im "spríjemňovali" teploty do -20 °C a silný vietor spôsoboval ešte väčšiu zimu. "Podmienky sa majú zlepšiť. Už dnes sa oteplilo, hore je len mínus šesť stupňov. Vietor bude podľa mňa robiť väčšie komplikácie ako mráz. V takom prípade je v pretekoch potrebné aj šťastie, pretože smer a sila vetra sa môže meniť aj medzi jednotlivými výstrelmi. A to môže vo výsledkoch priniesť prekvapenia," poznamenal Hurajt.

Podelil sa aj s názorom, či podľa neho v biatlonových súťažiach budú dominovať favoriti alebo očakáva aj prekvapenia. "Keď som šiel do Vancouveru, kto by čakal, že skončím piaty, siedmy a najmä tretí? Prekvapenia sú na vrcholných podujatiach stále, ja som bol jedno z nich. Dôležité bolo, že som vtedy dobre zastrieľal. Svetová špička je aj dnes vyrovnaná, preto popri veľkých favoritoch môže prísť rad aj na prekvapenia," pokračoval Hurajt.

Niekoľko šancí na cenný kov

Podľa neho má Slovensko na ZOH 2018 hneď niekoľko šancí na zisk cenného kovu. "Nasťa Kuzminová je na tom bežecky výborne a uvidíme, ako sa vyrovná s podmienkami na strelnici, najmä s vetrom. Verím však, že to zvládne a podobne aj Petra Vlhová v slalome," vravel niekdajší úspešný olympionik.

V minulosti už svetová biatlonová špička súťažila v kórejskom Pjongčangu, v roku 2009 sa tam konali majstrovstvá sveta, na ktorých nechýbal ani Hurajt. Aký je rozdiel medzi traťami po deviatich rokoch? "Na MS 2009 bol ťažký zjazd pred strelnicou či cieľom. Boli tam časté pády a viem, že sa organizátori snažili zredukovať náročnosť toho zjazdu a upraviť podklad. Malo by to byť už v poriadku," prezradil Hurajt.

Priznal, že po skončení kariéry dostal ponuku od Slovenskej biatlonovej únie prevziať mužskú reprezentáciu. "Nevzal som to, pretože 20 rokov som bol odlúčený od rodiny a domova. Teraz sa chcem venovať najbližším a trochu si oddýchnuť od športu. Časom sa do športu isto vrátim," predznamenal jeden z troch slovenských medailistov na zimných olympijských hrách v ére samostatnosti.

