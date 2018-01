Podľa Fica je samostatné Slovensko úspešný príbeh

BRATISLAVA 1. januára (WebNoviny.sk) - Samostatná Slovenská republika je úspešný príbeh, na ktorý treba byť hrdí. V príhovore k 25. výročiu vzniku samostatnej Slovenskej republiky to pred novinármi vyhlásil predseda vlády SR Robert Fico a vyzval k tomu, aby sme robili veci spoločne tak, aby to bol úspešný príbeh aj v nasledujúcich rokoch našej samostatnej existencie.

"Som hrdý na Slovensko, buďme hrdí na našu krajinu. Robme veci spoločne tak, aby to bol úspešný príbeh aj v nasledujúcich rokoch našej samostatnej existencie," povedal s tým, že čelíme obrovským očakávaniam, ľudia sa chcú približovať životnou úrovňou k najvyspelejšej Európe. Aj na ceste na týmito cieľmi však podľa premiéra Slovensko musí zostať bezpečné, demokratické a rešpektujúce politické, sociálne a ekonomické práva a proeurópsku orientáciu.

Ako poznamenal, telefonoval s predsedom vlády Českej republiky Andrejom Babišom, krajiny s ktorou Slovensko dlhých 75 rokov, od roku 1918 až do 31. decembra 1992 vytváralo jeden štátny celok. "Krajiny, s ktorou Slovensko 1. januára 1993 ukázalo celému svetu nevídaný príklad pokojného rozdelenia federálnej republiky a vzniku dvoch samostatných štátov. Poďakoval som mu za 25 rokov nádherného susedského spolunažívania a vyslovil hlboké presvedčenie, že aj ďalšie vzťahy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou budú pôžičkami vzájomnej dôvery," povedal premiér Fico.

Vlastný štátny príbeh

Od 1.1. 1993 Slovensko píše vlastný štátny príbeh. „Patrím medzi posledných aktívnych politikov, ktorý mali možnosť v roku 1992 hlasovať za deklaráciu zvrchovanosti slovenského národa, za Ústavu SR a na začiatku roka 1993 participovať na prijímaní základnej legislatívy. Nebolo to jednoduché obdobie, lebo existovali obavy, či ekonomický a odborný potenciál slovenského národa bude stačiť na vybudovanie štátu,“ povedal predseda vlády s tým, že sme nemali tradície, politickú skúsenosť ani dobré ekonomické základy.

„Chýbala idea, či akási vízia, na ktorej sa mala postaviť slovenská štátnosť,“ vyhlásil a pripomenul, že slovenská spoločnosť bola v tom čase rozdelená a so vznikom samostatnej republiky nesúhlasili všetci. Napriek tomu vníma, že z pohľadu dejín sa nám podarilo naplniť víziu budovania moderného sociálneho štátu, etablovaného a rešpektovaného vo svete. „Naplnili sme tak sen národných politických elít,“ uviedol.





Podľa Fica je dnešnej mladej generácii obdobie federácie mimoriadne vzdialené. „Slovenskú štátnosť berú ako prirodzenú a možno akúsi nudnú samozrejmosť,“ povedal. Považuje za jedinečnosť, že vznik samostatnej republiky sa uskutočnil v pokoji. Taktiež vníma potrebu viac oddeľovať zdravé vlastenectvo od nacionalizmu a zapracovať na vzťahu k štátnym symbolom. Napriek tomu je rád, že vznik samostatnej Slovenskej republiky už nie je rozdeľujúcou témou slovenskej spoločnosti. Premiér Fico ďakuje všetkým, ktorí prispeli na úrovni politickej a občianskej k napĺňaniu vízie demokratického moderného sociálneho štátu, ktorý je uznávaný vo svete.

Pravidlá politického systému

25 rokov existencie štátu možno podľa Fica vnímať ako snahu vlád a jednotlivých slovenských parlamentov vytvárať pravidlá politického systému, ktorý má jasne oddelenú exekutívnu, parlamentnú a súdnu moc. Podľa neho všetky politické krízy boli riešené slobodnými parlamentnými voľbami a rozhodujúce slovo má vždy občan a jeho právo voliť. Slovensko vníma ako demokratickú krajinu.





Za dôležitý považuje konsenzus v otázkach zahraničnej politiky. "Ten umožňoval prijímať rozhodnutia, ktoré zabezpečovali predpoklady na ekonomickú a sociálnu prosperitu a aj na našu bezpečnosť. Vstup do EÚ, do NATO, do Schengenu, prijatie eura," to všetko podľa Fica potvrdilo našu politickú dospelosť. Avšak ho znepokojuje, že existujú predstavy, ktoré sa pohrávajú s destabilizovaním dosiahnutého. Napriek tomu, „štát, ktorý pred 25 rokmi neexistoval, má silnú a rešpektovanú diplomaciu schopnú obhajovať svoje záujmy a nastoľovať celoeurópske témy“.

Vízia vyššej životnej úrovne

„Kto by predpokladal, že budeme úspešne predsedať Rade EÚ, prinášať aktívne riešenie na migráciu, ochranu hraníc. V súčasnosti je to samozrejmosť,“ uviedol. Za podstatné považujem, že najväčší dôraz sa kladie na sociálne politiky nielen u nás, ale v celej EÚ. Vláda podľa neho napĺňa víziu priblížiť životnú úroveň našich občanov vyspelým ekonomikám EÚ. "Dosiahli sme najvyššiu zamestnanosť a najnižšiu nezamestnanosť, naša ekonomika patrí k najdynamickejším v EÚ," podotkol.

Zopakoval, že s ČR máme nadštandardné vzťahy. "Zhodneme sa, že naše rozdelenie bolo v danom čase najrozumnejšie aj keď, ako každé rozdelenie, prináša prináša istý sentiment a nostalgiu. To je emócia a na nej môžeme stavať racionálne a vzájomne výhodné vzťahy," uviedol. Samozrejme vníma aj, že 25 rokov sprevádzali aj omyly aj chyby. "Ale samostatné Slovensko musíme vnímať ako úspešný príbeh," uviedol.

