Počty tried ani žiakov na osemročných gymnáziách nie sú podľa ministerky Lubyovej definitívne

BRATISLAVA 18. januára (WebNoviny.sk) - Počty tried ani prijatých žiakov na osemročných gymnáziách nie sú podľa slov ministerky školstva Martiny Lubyovej definitívne.

Metodika a kompetencia rozdeľovať triedy na gymnáziách nespadá pod ministerstvo školstva. My sa do toho môžeme zapojiť až ako odvolací orgán v druhom stupni. Zaujímam sa o metodiku a o to, na základe akého kľúča na Okresnom úrade v Bratislave rozhodovali. Keďže ide o gymnáziá v Bratislavskom kraji, v najbližšej dobe budem iniciovať stretnutie s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Jurajom Drobom, povedala po zasadnutí vlády Lubyová.

Výber na základe záujmu žiakov

Kritériá pri redukcii tried osemročných gymnázií stanovil okresný úrad patriaci pod ministerstvo vnútra.





„Výber sa robil predovšetkým na základe záujmu žiakov študovať na týchto školách. O štátne gymnáziá v Bratislave, ktorých je päť, malo záujem viac ako 1100 žiakov. Cirkevných gymnázií je šesť a záujemcov bolo 400. Do úvahy sme brali úroveň škôl a počet záujemcov," povedal minister vnútra Robert Kaliňák po zasadnutí vlády.

„Ja osemročné gymnázia preferujem. V najcitlivejšom období dozrievania netreba prechádzať z jednej školy na druhú," uzavrel minister vnútra.

Remišová hovorí o diskriminačnom rozhodnutí

Podľa poslankyne Veroniky Remišovej (OĽANO) je rozhodnutie nespravodlivé a diskriminačné. „Takéto rozhodnutie bude viesť k postupnej likvidácií osemročných cirkevných gymnázií," povedala. Poslanec NR SR za OĽANO Richard Vašečka vyzval ministra vnútra Roberta Kaliňáka, aby nedovolil takéto rozhodnutia.

"Nie je možné, aby sa diali takéto disproporcie," povedal Vašečka. Kresťanskí demokrati vnímajú nepomerné a diskriminačné zníženie počtu tried prvých ročníkov v osemročných gymnáziách ako hrubý zásah do slobody žiakov a rodičov pri výbere školy.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.