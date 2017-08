Počkajte si na odpoveď, bastardi! Ruský vicepremiér pre sankcie nepreletel cez Rumunsko

Rogozin zrušil v piatok svoju cestu do Moldavska po tom, čo jeho lietadlo nedostalo povolenie vstúpiť do rumunského a maďarského vzdušného priestoru. On a ďalší ruskí predstavitelia cestovali komerčnou linkou do moldavského hlavného mesta Kišiňov, keď stroju zakázali prelet nad Rumunskom a Maďarskom. Lietadlo muselo vzápätí pristáť v bieloruskej metropole Minsk, pretože mu dochádzalo palivo.