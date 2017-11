Počítače nám budú radiť a diktovať každý náš krok, povedal na ITAPA svetový futurológ Gerd Leonhard

Technológia však nemá etiku. Čo to bude znamenať, ak jej zverujeme stále vyššiu mieru vplyvu a rozhodovania? „Ako si udržíme našu bežnú ľudskosť?“, pýta sa, pričom sa opiera o sociálne siete ako Facebook, Google či LinkedIn. Avšak to, čo je dôležité v rozhovore medzi dvomi ľuďmi, nie je to, čo povieme, ale čo sa odohráva popri tom – ako reagujeme, čo cítime, čo dávame najavo. Vo svojej prednáške sa zameral na zásadné zmeny našej spoločnosti, kedy je pre nás normálne považovať mobil za svoj druhý mozog. „V mobile máte kontakty, banku, knihy, hudbu, prácu, komunikujete. Máte tam celý svoj osobný i pracovný svet. To, ako sme od neho závislí, zistíme až vtedy, keď mobil stratíme, či rozbijeme,“ myslí si Gerd Leonhard, ktorý sa nepokladá za človeka, čo predpovedá budúcnosť, ale za človeka, ktorý núti ľudí zamyslieť sa nad tým, čo svojim správaním spôsobia za 5 až 7 rokov. Zdôraznil však, že nie je dôvod na pesimizmus. Aby sme si riziká začali uvedomovať, hovorili o nich a začali im čeliť a chrániť to, čo je človeku podstatné. Nielen ako jednotlivci, ale aj ako spoločnosť,“ uzavrel na pôde ITAPA 2017 svetový futurista Gerd Leonhard, ktorý svoju prednášku na kongrese spojil s podpisom svojej knihy