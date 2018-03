Pochod „Postavme sa za slušné Slovensko“ v Bratislave a ďalších mestách na Slovensku

BRATISLAVA 9. marca (WebNoviny.sk) - Aktualizované Pochody v súvislosti s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej pokračujú. Pochod s názvom Postavme sa za slušné Slovensko sa bude v piatok 9. marca konať až v 48 slovenských mestách a v 17-tich zahraničných metropolách.

Organizátori žiadajú nezávislé vyšetrenie dvojnásobnej vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Tiež žiadajú novú dôveryhodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. V Bratislave sa začína zhromaždenie o 17. hodine.





Na piatkové pochody je podľa prezidenta Policajného zboru SR Tibora Gašpara pripravená aj polícia. Tiež vyzval ľudí, aby poslúchli pokyny prítomných policajtov v miestach zhromaždení, aby sa predišlo incidentom. Vyjadril však aj isté obavy nad možnými problémami, ktoré v súčasnosti vyhodnocuje polícia najmä na sociálnych sieťach.





„Dnes (vo štvrtok, pozn. red.) sme sa stretli aj s oznamovateľmi, pričom by som rád ocenil ich prístup. Polícia však sleduje aj rôzne výzvy na sociálnych sieťach, ktoré burcujú ľudí k násilnému správaniu. Chceme predísť možných incidentom, ako to bolo na konci minulých zhromaždení, keď istá skupina občanov nechcela uposlúchnuť organizátorov. Radi by sme sa tomu vyhli pre tentokrát,“ uviedol Gašpar.





Minulý týždeň sa konali v Bratislave dva pochody. Pietny pochod, na ktorom vystúpila aj Anna Remiášová, zorganizovalo v stredu OĽaNO. V piatok sa podľa odhadov 20 až 25-tisíc ľudí zišlo na Námestí slobody pred Úradom vlády SR.





Na tomto pochode sa zúčastnil aj prezident Andrej Kiska, ale aj šéfredaktori a vydavatelia médií, ktorí prehovorili k účastníkom. Ďalšie tisícky ľudí si pamiatku Kuciaka a Kušnírovej uctili v desiatkach miest na Slovensku a po celom svete.

Dav účastníkov na Námestí SNP pred začiatkom spomienkového pochodu na počesť zavraždeného investigatívneho novinára redakcie Aktuality.sk Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej. Verejné zhromaždenie Nechceme žiť v mafiánskom štáte organizuje hnutie OĽaNO. Bratislava, 28. február 2018.

Účastníci spomienkového pochodu na počesť zavraždeného investigatívneho novinára redakcie Aktuality.sk Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej na Námestí slobody. Verejné zhromaždenie Nechceme žiť v mafiánskom štáte organizuje hnutie OĽaNO. Bratislava, 28. február 2018.

Sviečky pred bránou Úradu vlády SR po skončení spomienkového pochodu na počesť zavraždeného investigatívneho novinára redakcie Aktuality.sk Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej. Verejné zhromaždenie Nechceme žiť v mafiánskom štáte organizuje hnutie OĽaNO. Bratislava, 28. február 2018.





Účastníci občianskeho zhromaždenia Postavme sa za slušné Slovensko, organizované v súvislosti s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej na námestí SNP. Bratislava, 9. marec 2018.

Účastníci občianskeho zhromaždenia Postavme sa za slušné Slovensko, organizované v súvislosti s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej na námestí SNP. Bratislava, 9. marec 2018.

Extrémistom podľa Hríba nie je len Kotleba



Zúčastneným sa prihovoril šéfredaktor týždenníka .týždeň Štefan Hríb, ktorý povedal, že za dva týždne padlo veľa slov a Slovensko zistilo, že jediný extrémista nie je Marian Kotleba. Je podľa neho desivé, je to hanba, že konšpirácie začal šíriť aj jeden ústavný činiteľ.



„Prišlo k vražde novinára? Vieme, čo bolo v jeho nedokončenom článku,“ pokračoval Hríb a pripomenul, že Kuciak hovoril o prepojení ľudí blízkych premiérovi Robertovi Ficovi na taliansku mafiu. Zmyslom štátu nie je rast HDP či nízke dane, ale spravodlivosť. Slovensko dnes spravodlivé nie je. „Slovensko je dnes unesený, znásilnený štát. O tom bol nedokončený článok Jána Kuciaka,“ pokračoval Hríb.

Crmoman prosí ľudí, aby to nevzdali



Vladimír Crmoman z Iniciatívy stredoškolských učiteľov hovoril za študentov aj učiteľov. „Dejú sa tu nesystémové veci, štrajkujeme, premiér sa s nami nedokáže ani len stretnúť. Sme na križovatke a rozhodujeme sa, čo bude ďalej,“ povedal. Bol by rád, ak by to neskončilo iba pritom, že si ľudia zaprotestujú a nič sa nezmení. Ľudia začali skandovať „Chceme zmenu!“ a „Odstúpiť!“.

„Na školstve vymenili ministra, lebo vedel povedať iba „ďakujem pekne za vaše otázky“. Terajšia povedala, že za kauzu s eurofondmi môžu všetci, musela by vymeniť celú republiku,“ pokračoval Crmoman. Ľudí poprosil, aby to nevzdali, kým nebudú ministri slušní ľudia a odborníci na svojom mieste.

Najväčšie zhromaždenia od novembra 1989



Zhromaždenia sú po celom Slovensku, ale aj po celom svete. Odhaduje sa, že by mohlo ísť o najväčšie zhromaždenia od novembra 1989.



K celoslovenským zhromaždeniam sa pridal aj Pezinok. Na Radničnom námestí sa o 16:00 stretlo viac ako 800 ľudí. Mnohí z Pezinčanov následne odišli na veľký protestný míting do Bratislavy. Agentúru SITA o tom informoval Peter Vlasák z referátu vzťahov s verejnosťou mesta Pezinok.

Žiadajú nezávislé vyšetrenie vraždy Kuciaka



Pochody& v súvislosti s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej pokračujú. Zhromaždenie s názvom „Postavme sa za slušné Slovensko“ sa bude v piatok 9. marca konať v štyroch desiatkach miest na Slovensku a približne 20 mestách v zahraničí.



Organizátori žiadajú nezávislé vyšetrenie dvojnásobnej vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Tiež žiadajú novú dôveryhodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. V Bratislave sa začína zhromaždenie o 17. hodine.



Na piatkové zhromaždenie je podľa prezidenta Policajného zboru SR Tibora Gašpara pripravená aj polícia.& Tiež vyzval ľudí, aby poslúchli pokyny prítomných policajtov v miestach zhromaždení, aby sa predišlo incidentom. Vyjadril však aj isté obavy nad možnými problémami, ktoré v súčasnosti vyhodnocuje polícia najmä na sociálnych sieťach.

Výzva k pokojnému priebehu



K pokojnému priebehu zhromaždenia vyzývajú& organizátori Za slušné Slovensko Katarína Nagy Pázmány, Peter Nagy, Karolína Farská a Juraj Šeliga.



Ako agentúru SITA informoval Juraj Šeliga, všetkých organizátorov akcií Za slušné Slovensko „sme požiadali, aby boli absolútne súčinní s políciou, ktorá nám pomáha“. Rovnako prosia všetkých občanov o slušnosť a pokoj na zhromaždeniach. „Nenechajme sa, prosím, vyprovokovať, práve naopak, ukážme slušnosť a odhodlanosť,“ vyzývajú organizátori.



Ako Šeliga uviedol v piatok ráno v rámci facebookovej pozvánky na zhromaždenie v Bratislave, ráno sa stretli s predstaviteľmi Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave a tí ich ubezpečili, že neevidujú žiadnu hrozbu. Okrem polície komunikujú aj s mestom či so záchranármi. Účastníkov akcie vyzývajú, aby uposlúchli prípadné výzvy polície.

Účastníci občianskeho zhromaždenia Postavme sa za slušné Slovensko, organizované v súvislosti s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej na námestí SNP. Bratislava, 9. marec 2018.Foto: SITA/Diana Černáková





Minulý týždeň sa konali v Bratislave dva pochody. Pietny pochod, na ktorom vystúpila aj Anna Remiášová, zorganizovalo v stredu OĽaNO. V piatok sa podľa odhadov 20 až 25-tisíc ľudí zišlo na Námestí slobody pred Úradom vlády SR.

Na tomto pochode sa zúčastnil aj prezident Andrej Kiska, ale aj šéfredaktori a vydavatelia médií, ktorí prehovorili k účastníkom. Ďalšie tisícky ľudí si pamiatku Kuciaka a Kušnírovej uctili v desiatkach miest na Slovensku a po celom svete.

Ako zdôrazňujú organizátori Katarína Nagy Pázmány, Peter Nagy, Karolína Farská a Juraj Šeliga, nie sú členmi žiadnej politickej strany a všetky aktivity financujú z darov jednotlivcov. „Náš transparentný účet je SK8709000000005142112967. Účet je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. názov účtu je Za slušné Slovensko. Všetky výdavky budú zverejnené,“ informujú.

Róbert Bezák pozdravil Bélu Bugára



Bývalý arcibiskup Róbert Bezák nevidí rozhnevaných, ale odhodlaných ľudí. Pozdravil Bélu Bugára, Luciu Žitňanskú, Petra Kresáka a Františka Šebeja, ktorým dal svoju dôveru. „Pozdravujem ich. Nech rozmýšľajú,“ povedal Bezák.



Pýtal sa, či guľka do hlavy a srdca bolo posolstvo pre ostatných, aby sme sa nestarali. „Pýtal som sa študentov, či človek má nastaviť vlastný život pre právo, pravdu a spravodlivosť. Po chvíli mlčania mi povedali, že nie. Život potrebuje právo, pravdu a spravodlivosť,“ povedal Bezák, ktorý pôsobí na gymnáziu.



Mnohí politici by si mali uvedomiť, že ak právo a spravodlivosť pôjdu bokom, hrozí to aj im – minulosť to ukázala. „Naučili sme sa byť ľahostajní pri všetkých tých kauzách, skutkoch, ktoré sa stali či nestali, ale aby zabitie človeka prešlo pomedzi, vedľa nás a stratilo sa v čase, to by bolo znakom, že sme morálne rozvrátení. Bolo by to znakom, že nám už na ničom nezáleží. Ale my takí nie sme, nám na tom záleží,“ povedal Bezák za potlesku.



„Janko a Martinka ostanú navždy v našich srdciach. Je na tom niečo hrozivé, až biblické, že až smrť povzbudí k životu, že smrť v nás obnoví túžbu po pravde a spravodlivosti,“ dodal Bezák s tým, že Kuciak s Kušnírovou sú hrdinami Slovenska.

Vystúpila sestra Jána Kuciaka



Mama zosnulej Martiny Kušnírovej prítomným odkázala, že ich podporuje. Námestie sa potom zmenilo na chvíľu na pietnu spomienku. Na pódium vystúpila sestra Jána Kuciaka – Mária. „Guľku do srdca dostala celá naša rodina,“ povedala s tým, že nevedela, či má ostať pri rodičoch alebo prísť.



„Som rada, že ste tu a že vám to nie je jedno. Ani Martinke a Jankovi to nebolo jedno,“ povedala. Vyzvala, aby boli ľudia na zhromaždení slušní a nenechali sa vyprovokovať. Zúčastneným sa poďakovala v mene svojej rodiny aj rodiny Martiny Kušnírovej.



Organizátori následne pripomenuli svoje požiadavky – vyšetrenie vraždy za účasti medzinárodných vyšetrovateľov a novú dôveryhodnú vládu, v ktorej nebudú ľudia podozriví z prepojenia na organizovaný zločin.

Aké bude počasie na jar 2018 a kedy sa začne výraznejšie otepľovať?

Pozrite si náš nový Magazín !

VIDEO Pozrite sa na zvláštnu medúzu, morského slimáka, alebo kalmára

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.