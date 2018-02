Počet pracujúcich cudzincov na Slovensku stúpa, policajti dohliadajú na zákonnosť ich pobytu

BRATISLAVA 19. februára (WebNovny.sk) - Počet cudzincov, ktorí pracujú na Slovensku, neustále stúpa, polícia pritom dohliada na zákonnosť ich pobytu a zamestnania. Na tlačovej besede to dnes uviedol riaditeľ Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru Ladislav Csémi. "Hospodárske dianie a investície so sebou prinášajú dopyt po zamestnávaní cudzincov," povedal Csémi a dodal, že s týmto fenoménom býva spojená aj problematika nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce.

Kontroly podnikateľských subjektov

Práve v rámci boja proti týmto praktikám sa polícia zameriava na kontroly podnikateľských subjektov. Napríklad 15. februára vzniesli policajti voči jednej osobe obvinenie z prevádzačstva spáchaného formou nelegálneho zamestnávania.

Súviselo to s kontrolou na stavenisku v Košiciach, kde objavili 38 občanov Moldavska a 24 občanov Ukrajiny bez potrebných povolení. Všetky osoby boli následne administratívne vyhostené. Csémi zdôraznil, že rozumie dopytu zamestnávateľov po pracovnej sile, nelegálne zamestnávanie a nelegálna práca však nie sú riešením.





"My veľmi úzko spolupracujeme so zamestnávateľmi za účelom správnej aplikácie práva v tomto smere a za účelom legislatívnych zmien, keď spolu konzultujeme aj isté smerovanie týchto zmien," zdôraznil s tým, že spolupráca je jedinou cestou, ako dospieť ku konsenzu a zabezpečiť prísun pracovnej sily so všetkými potrebnými povoleniami. "Netreba zabúdať, že pri našej práci ide predovšetkým o bezpečnosť," vyhlásil.

Nevykazujú hospodársku činnosť

Polícia podľa Csémiho vykonala v uplynulom roku 340 kontrol podnikateľských subjektov zameraných na nelegálne zamestnávanie a prácu, pričom skontrolovala viac ako 3 000 osôb. "Na ďalšie obdobie môžem uviesť, že určite sa budeme zameriavať nielen na firmy, ktoré sú slovenskými právnickými osobami, ale najmä na firmy, ktoré sú vo vlastníctve cudzincov a nevykazujú hospodársku činnosť. Ďalej budeme riešiť aj osoby, ktoré zneužívajú účel víz vydaných iným členským štátom tak, že na tieto víza sa zdržiavajú na území SR, čo nie je v súlade ani so schengenskými pravidlami, ani z národnou legislatívou," dodal Csémi.

Podľa policajných štatistík sa v roku 2017 na Slovensku legálne zdržiavalo viac ako 50 000 občanov tretích krajín (štátov mimo Európskej únie). Medzi nimi dominujú hlavne Ukrajinci a Srbi.

