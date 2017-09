Počet osobných bankrotov na Slovensku vzrástol 3-násobne oproti minulému roku

BRATISLAVA 23. septembra (WebNoviny.sk) - Do konca augusta tohto roka vyhlásilo osobný bankrot 2 390 osôb. Je to o 284 % viac ako za celý rok 2016. V roku 2014 oň požiadalo 582 osôb, rok na to 692 ľudí a v roku 2016 to bolo 841 ľudí. Ukázala to analýza poradenskej spoločnosti Bisnode.





Zmenu priniesla novela zákona o konkurzoch a reštrukturalizáciách, ktorá na Slovensku platí od marca 2017. “Tá vo veľkej miere zjednodušila vyhlasovanie osobných bankrotov. Tento enormný nárast pripisujeme práve tejto zmene,” uviedla Petra Štěpánová, analytička spoločnosti Bisnode.

Najviac osobných bankrotov bolo v tomto roku vyhlásených v posledných troch mesiacoch. V júni, v júli a v auguste sa dlhov zbavili stovky Slovákov. “Aj keď novela platí už od jari, proces oddlženia určitý čas trvá,” uzatvorila Štěpánová.

