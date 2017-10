Počet dlhodobo nezamestnaných ľudí klesá, najviac ich je v Prešovskom kraji

BRATISLAVA 31. októbra (WebNoviny.sk) - Úrady práce na Slovensku evidovali ku koncu septembra tohto roka 46,3 tisíca osôb, ktoré boli bez práce viac ako štyri roky. Medziročne ide o pokles o 18,5 tisíca ľudí. Viac ako štyri roky je tak v súčasnosti bez práce 22,4 % z celkového počtu nezamestnaných.

Počet nezamestnaných, ktorí sú evidovaní na úrade práce viac ako jeden rok, ku koncu deviateho mesiaca tohto roka oproti koncu septembra vlaňajška klesol o 51,1 tisíca na 95,2 tisíca osôb. Vyplýva to zo štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Najviac v Prešovskom kraji

Najviac dlhodobo nezamestnaných, ktorí sú v evidencii úradov práce viac ako štyri roky, sa nachádza v Prešovskom kraji. Ku koncu septembra tohto roka išlo o 13,6 tisíca nezamestnaných. Prispeli k tomu predovšetkým okresy Prešov, Kežmarok a Vranov nad Topľou, v ktorých počet nezamestnaných nad štyri roky presiahol 1,9 tisíca.

V Košickom kraji nemalo prácu viac ako štyri roky 12,8 tisíca evidovaných nezamestnaných. Najhoršia situácia bola v tomto kraji v okresoch Trebišov, Košice-okolie, Rožňava a Michalovce, keď v okrese Trebišov bolo vyše 3 tisíc ľudí s nezamestnanosťou nad štyri roky a v okresoch Košice-okolie, Rožňava a Michalovce cez 2 tisíc takýchto osôb.

Najviac zamestnaných v Trnavskom kraji

Tretím najhorším krajom je z hľadiska dlhodobej nezamestnanosti Banskobystrický kraj. V ňom je bez práce viac ako štyri roky 10,6 tisíca osôb. Nad všetkými okresmi Banskobystrického kraja vyčnieva okres Rimavská Sobota, kde je takmer 3,9 tisíca ľudí nezamestnaných viac ako štyri roky. Lepšia situácia je v Nitrianskom kraji, kde počet nezamestnaných nad štyri roky na konci minulého mesiaca dosiahol 3,1 tisíca osôb.

Nasleduje Žilinský kraj, ktorý v tejto kategórii eviduje 2,9 tisíca nezamestnaných. V Trenčianskom kraji počet ľudí bez práce nad štyri roky predstavoval 1,7 tisíca. V Bratislavskom kraji bolo minulý mesiac bez práce viac ako štyri roky 908 ľudí a v Trnavskom kraji 764 osôb.

Pokles nezamestnanosti

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku ku koncu septembra tohto roka oproti augustu klesla o 0,12 percentuálneho bodu na 6,42 %. Medziročne bola miera nezamestnanosti minulý mesiac nižšia o 3 percentuálne body. Úrady práce evidovali na konci minulého mesiaca 175 021 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní s augustom ide o pokles o 3 232 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, klesol o 80 898 osôb.





Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí na "péenke" alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 7,59 %. Medzimesačne to znamenalo pokles o 0,11 percentuálneho bodu, medziročne to bolo menej o 3,24 percentuálneho bodu. Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu predstavoval v septembri 206 887 osôb. Medzimesačne je to pokles o 3 031 osôb, v porovnaní so septembrom vlaňajška je to menej o 87 208 ľudí.

