Počasie: Vo vysokohorskom teréne je lavínové nebezpečenstvo tretieho stupňa sprevádzané silným vetrom

BRATISLAVA 21. januára (WebNoviny.sk) - Vplyvom predchádzajúceho sneženia sprevádzaného silným vetrom a nízkych teplôt trvá vo vysokohorskom teréne všetkých pohorí zvýšené lavínové nebezpečenstvo, 3. stupeň. Informuje o tom oficiálna stránka Horskej záchrannej služby (HZS) s tým, že vo Vysokých Tatrách je situácia v rámci pohoria rozdielna, zvýšené lavínové nebezpečenstvo platí pre západnú časť.

Nestabilné snehové útvary

Na východe a v Beliankach je lavínové nebezpečenstvo mierne, 2.stupeň. Nový sneh tvorí nestabilné snehové útvary - snehové dosky, vankúše a preveje. Častý je ich výskyt aj v nižších polohách, okolo hranice lesa.





Uvoľnenie lavíny je možné na strmých svahoch už pri malom dodatočnom zaťažení. Taktiež je možný zosuv stredne veľkých spontánnych lavín. Pohyb vo vysokohorskom prostrední neodporúča HZS ľudom bez znalosti lavínovej problematiky a lavínovej výbavy.

Tvrdý až zľadovatený sneh

Dnes ráno bolo na horách zamračené hmlisté počasie a na mnohých miestach so slabým snežením. Teplota vzduchu sa vo vysokých polohách pohybovala v rozpätí od od -15 do -8°C, v v stredných polohách od -8 do -4°C. Fúkal mierny, na hrebeňoch čerstvý vietor s rýchlosťou 3 - 10 m/s, v nárazoch vo vysokých polohách miestami do 16 m/s. Za uplynulých 24 hodín pripadlo do 12 cm prachového snehu.

Celkovo za periódu sneženia napadlo 25 – 50 cm snehu. Nový sneh sa nachádza na tvrdom až zľadovatenom starom snehu a je veľmi nepravidelne rozmiestnený. Na záveterných svahoch, v žľaboch a muldách dosahuje výšku 30 až 60 cm, kde tvorí snehové dosky a vankúše a je veľmi slabo previazaný so starým snehom. Naopak, na vetrom exponovaných miestach je nový sneh úplne odfúkaný.

Tendencia lavínového nebezpečenstva zotrváva.





Odporúčame:

