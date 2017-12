Počasie: Varovanie pred vetrom a poľadovicou!

Meteorológovia varujú pred výskytom silného vetra, poľadovice aj zhoršenú kvalitu ovzdušia.

Zhoršená kvalita ovzdušia naďalej trvá v Jelšave a v okolí. Výstraha pred smogovou situáciou potrvá až do odvolania.

Pozrite si kontretné výstrahy a varovania pre vietor a poľadovicu:

Výstrahy pred vetrom

Vietor na horách 1. stupeň

od 22.12.2017 14:30 do 25.12.2017 09:00

V okresoch Martin, Žilina, Dolý Kubín, Námestovo, Banská Bystrica sa na horách V POLOHÁCH NAD CCA 1500 m MIESTAMI očakáva výskyt vetra,

ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 30 - 37 m/s (110 - 135 km/h).

Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná,

no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo).





Vietor na horách 2. stupeň

od 23.12.2017 20:00 do 24.12.2017 10:00

V okresoch Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Poprad, Brezno sa na HREBEŇOCH TATIER MIESTAMI očakáva výskyt silného vetra,

ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 38 - 44 m/s (135 - 160 km/h).

Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná

a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo).





Vietor 1. stupeň

od 23.12.2017 17:00 do 24.12.2017 07:00

V okresoch Trnava, Pezinok, Senec, Bratislava

sa OJEDINELE očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 18 - 21 m/s (65 - 75 km/h).

Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.

Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná,

ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.

Výstrahy pred poľadovicou

Poľadovica 1. stupeň

od 22.12.2017 11:30 do 23.12.2017 18:00

V okresoch Rožňava, Vranov nad Topľou, Snina, Humenné, Prešov, Michalovce, Bardejov, Trebišov

sa OJEDINELE očakáva tvorba poľadovice.

Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity

(doprava, pohyb osôb, infraštruktúra - rôzne typy vedenia..).

Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný,

ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.

Počasie na Vianoce 2017

Výstrahy Horská záchranná služba hzs.sk Výstrahy ku dňu 23. 12. 2017

Vysoké Tatry

Na hrebeňoch Tatier fúka búrlivý nárazový vietor s rýchlosťou 15 - 25 m/s, ktorý bude popoludní ešte zosilnievať!

Žiadame návštevníkov o zvýšenú opatrnosť pri túrach. Podkladový sneh je tvrdý až zľadovatelý a je prekrytý čerstvým prachovým snehom v hrúbke od 5 do 20 cm. Hrozí nečakané pošmyknutie !!! Neodporúčame pohyb nad chaty. POZOR, po 16:00 hod. sa rýchlo stmieva.

Nízke Tatry

Na hrebeňoch fúka búrlivý nárazový vietor s rýchlosťou 15 - 30 m/s, ktorý bude popoludní ešte zosilnievať!

Sneh je vo vyšších polohách vplyvom silného vetra a oteplenia z predchádzajúcich dní tvrdý až zľadovatelý. Na ňom je vrstva nového prevažne ufúkaného snehu. Odporúčame zimný turistický výstroj. Všetkým návštevníkom odporúčame, aby zvýšili opatrnosť pri pohybe v horách! Na niektorých turistických chodníkoch po veternej kalamite prebieha ťažba dreva.

Západné Tatry

Na hrebeňoch fúka prudký nárazový vietor s rýchlosťou 15 - 20 m/s, ktorý bude popoludní ešte zosilnievať!

Sneh je vo vyšších polohách vplyvom silného vetra trvdý až zľadovatelý. Na túry je potrebné mať kompletnú lavínovú výstroj a mačky. Počas dňa očakávame, zníženú viditeľnosť, sneženie. Túry vo vyšších polohách pri daných podmienkach neodporúčame.

Malá Fatra

Na hrebeni fúka prudký nárazový vietor s rýchlosťou 15 - 20 m/s, ktorý bude popoludní ešte zosilnievať!

TZCH popod Stoh( žltý) je zatvorený. TZCH traverz sedlo za Hromovým na chatu Chleb (žltý) je zatvorený. TZCH Vrátna - chata na Grúni (žltý) a Starý dvor - chata na Grúni (modrý), prebieha ťažba dreva!!! Odporúčame TZCH zo Štefanovej (modrý). V nižších polohách sa na TZCH nachádza nesúvislá vrstva snehu a ľadu. Od 1000 m n. m. sa nachádza súvislá snehová pokrývka - zmrznutý firn. Odporúčame mať vo výbave stúpacie železá a cepín! Na hrebeni odporúčame len túry značené zimným tyčovým značením.

Veľká Fatra

Na hrebeni fúka prudký nárazový vietor s rýchlosťou 15 - 20 m/s, ktorý bude popoludní ešte zosilnievať!

Odporúčame zimný turistický výstroj. Všetkým návštevníkom odporúčame, aby zvýšili opatrnosť pri pohybe v horách!!!

Lučanská Malá Fatra

Na hrebeni fúka prudký nárazový vietor s rýchlosťou 15 - 20 m/s, ktorý bude popoludní ešte zosilnievať!

Odporúčame zimný turistický výstroj. Ferrata je otvorená, ale od 800 m n.m. je zasnežená a zľadovatená. Všetkým návštevníkom odporúčame, aby zvýšili opatrnosť pri pohybe v horách!!!

Slovenský raj

Turistické chodníky a tiesňavy Slovenského raja sú otvorené a schodné. Uzavretá je len ferrata HZS Kyseľ. Na celom území treba rátať so zimnými podmienkami. Na turistických chodníkoch, drevených rebríkoch a technických zariadeniach sa šmýka, dbajte na zvýšenú opatrnosť. V Slovenskom raji je od 3 cm do 20 cm snehu v najvyšších polohách. Stmievať sa začína už pred 16:00 hod.

Stredné Beskydy

Nad pásmom lesa fúka prudký nárazový vietor s rýchlosťou 15 - 20 m/s, ktorý bude popoludní ešte zosilnievať!

Sneh je vo vyšších polohách vplyvom silného vetra trvdý až zľadovatelý. Pre túry na Babiu horu a Pilsko odporúčame paličky a mačky alebo protišmykové návleky na topánky. Dbajte na zvýšenú opatrnosť. Pozor, stmieva sa už o 16tej hodine.

Kremnica - Skalka

V Kremnických vrchoch je v polohách nad 800 m n. m. súvislá vrstva snehu do 40 cm. Odporúčame použiť zimný turistický výstroj. Vzhľadom na nepriaznivé podmienky a vysoké riziko úrazu, budú v zimnom období uzatvorené via ferratové cesty : Trubačova veža a Výzva. Via ferratová cesta "Komín", obtiažnosť C, je ako jediná otvorená v zimnom období, vzhľadom na aktuálne podmienky. Niektoré časti technic. zabezpečovacích zariadení ferraty (oceľových lán a kovových stupov) môžu byť naľadnené. Žiadame preto návštevníkov o zvýšenú opatrnosť pri pohybe na ferrate!

Mali by sme naším deťom povedať pravdu o Ježiškovi?





Odporúčame:

Počasie na 10 dní